Cüzdanlarda o kaldı: 200 TL

Türkiye’de yüksek enflasyon sadece fiyatları değil, cüzdanımızdaki nakit dengesini de altüst etti. Dolaşımdaki her 100 banknottan 60’ı artık en büyük kupür olan 200 TL’den oluşuyor. Bir zamanların "değerli" parası 100 TL’nin payı %12,9’a çakılırken, 50 TL ise adeta hayalet paraya dönüştü. 2009 yılında 129 dolar eden 200 TL, bugün 5 dolar bile etmiyor.

Türkiye ekonomisindeki nakit işlemlerde dengeler tamamen bozuldu. Günlük harcamaların temelini oluşturan küçük ve orta ölçekli banknotlar piyasadan çekilirken, yerlerini sadece 200 TL'lik banknotlar doldurmaya başladı.

Banknot yapısındaki bu köklü değişim, hem vatandaşın harcama alışkanlıklarını hem de piyasadaki fiyatlama davranışlarını doğrudan etkiliyor.

200 TL’NİN HAKİMİYETİ

Mayıs 2023’te piyasadaki her 100 banknottan 31’i 100 TL’lik banknotlardan oluşurken, Haziran 2023 itibarıyla 200 TL’lik banknotlar liderliği ele geçirdi.

Birgün gazetesinden Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, Mart 2026 itibarıyla dolaşımdaki toplam banknot adedinin %59,8’ini (yaklaşık %60) artık sadece 200 TL’likler oluşturuyor. 100 TL'nin piyasadaki ağırlığı ise hızla eriyerek %12,9 seviyesine kadar geriledi.

BANKNOT SAYISI ARTTI AMA DEĞERİ DÜŞTÜ

Haziran 2023 ile Mart 2026 arasındaki dönemde dolaşımdaki toplam kağıt para adedi %35,3 artarak 6 milyar 558 milyon adedi aştı. Ancak bu artış, paranın değer kazanmasından değil, aksine değer kaybettiği için daha fazla kağıt paraya ihtiyaç duyulmasından kaynaklandı.

200 TL: Sayısı %145 artarak 3,9 milyar adede çıktı.

100 TL: Sayısı %46,5 azalarak 848 milyon adede düştü.

50 TL: Sayısı %48,3 azalarak 265 milyon adede kadar geriledi.

20, 10 ve 5 TL gibi küçük banknotların sayısı artmasına rağmen, bu paralar artık bozuk para (madeni para) muamelesi gördüğü için piyasadaki açığı kapatmaya yetmiyor.

248 DOLAR OLDU 8 DOLAR

Paranın satın alma gücündeki erime, dolar karşısındaki değer kaybıyla çok daha net görülüyor. 200 TL piyasaya ilk çıktığı 2009 yılında tek bir banknotla 129 dolar alınabiliyordu.

Ateşkes depremle bitti: Dolar, TL karşısında yeni rekordaAteşkes depremle bitti: Dolar, TL karşısında yeni rekorda

Bugün gelinen noktada ise durum içler acısı: Tedavüldeki tüm kağıt banknotlardan birer adet alıp topladığımızda (200+100+50+20+10+5) elde edilen 385 TL ile sadece 8,6 dolar alınabiliyor.

Aynı banknot setiyle 2009 yılında tam 248 dolar alınabiliyordu. Bu veriler, Türk lirasının 17 yılda nasıl bir değer erozyonuna uğradığını gözler önüne seriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor: Kuryeler girmeye korkuyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor
Kuryeler girmeye korkuyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Ekonomi
Türkiye Avrupa şampiyonu oldu: Finlandiya sonda!
Türkiye Avrupa şampiyonu oldu: Finlandiya sonda!
Şimşek duyurdu: Dünya Bankası ile dev anlaşma yapıldı
Şimşek duyurdu: Dünya Bankası ile dev anlaşma yapıldı