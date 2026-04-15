Şimşek duyurdu: Dünya Bankası ile dev anlaşma yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington'da Dünya Bankası tarihinin en büyük üçüncü kredi anlaşmasına imza atıldığını duyurdu. Şimşek'in aktardığına göre İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi için 1,6 milyar euro finansman edildi. Projenin %83'ü uluslararası finans kuruluşları tarafından fonlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 ile IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında bulunduğu Washington’da, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi’nin finansman anlaşması için masaya oturdu. Dünya Bankası genel merkezinde düzenlenen törende, Türkiye tarihinin en büyük dış finansmanlı altyapı projesi için Şimşek Dünya Bankası ile el sıkıştı.

DÜNYA BANKASI TARİHİNE GEÇEN BORÇLANMA

Bakan Şimşek, imzalanan 1,67 milyar Euro tutarındaki finansmanın, Dünya Bankası'nın tüm tarihinde onaylanan en büyük üçüncü proje olduğunu vurguladı. Toplam büyüklüğü 8,1 milyar doları bulan projenin finansmanının yüzde 83'ü uluslararası kuruluşlardan sağlandı. Şimşek, bu durumu Türkiye’ye duyulan "güven" olarak niteledi.

50 MİLYON TONLUK YÜK KAPASİTESİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek 127 kilometrelik elektrikli demir yolu hattı, İstanbul Boğazı üzerindeki yük taşımacılığı kapasitesinde "dönüştürücü bir sıçrama" vadediyor.

Mevcut Kapasite: Yıllık 3 milyon ton.

Proje Sonrası Hedef: Yıllık 50 milyon ton.

Pekin’den Londra’ya uzanan Orta Koridor'un en kritik halkası olarak sunulan proje, Türkiye’yi küresel lojistik merkezi yapmayı hedefliyor. Ancak projenin, ulaşım sıkıntısı çeken İstanbulludan ziyade, kıtalararası yük taşımacılığı yapan dev lojistik firmalarına ve Orta Koridor ticaretine hizmet edecek olması ön plana çıkıyor.

İSTİHDAM VADİ VE STRATEJİK BAĞLANTILAR

Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Anna Bjerde, projenin imalat, tarım ve hizmet sektörlerine kadar uzanacak "dönüştürücü" bir etkisi olacağını iddia etti.

Bjerde, hattın Kalkınma Yolu ve Türkiye-Avrupa Koridoru olmak üzere üç stratejik güzergahı birbirine bağlayacağını belirtti. Bakan Şimşek ise projenin 400 binden fazla kişiye istihdam sağlayacağını öne sürdü.

Son 20 yılda ulaştırma altyapısına 355 milyar dolar (karayollarına 180 milyar dolar) yatırım yapıldığını hatırlatan Şimşek, demir yollarının artık "en büyük öncelik" olduğunu ifade etti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

