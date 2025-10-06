Avrupa birincisi olduk!

DİSK/Genel-İş’in yayımladığı yeni rapor, Türkiye’de gelir adaletsizliğinin Avrupa’daki en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Rapora göre, yoksulluk son 10 yılda 12 kat artarak milyonlarca vatandaşı temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale getirdi.

YOKSULLUK SON 10 YILDA 12 KAT YÜKSELDİ

DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi (EMAR) tarafından hazırlanan “Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu”, ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun toplum üzerindeki etkilerini çarpıcı verilerle gözler önüne serdi.

Son dakika | Açlık sınırı yükseldi!

Raporda, 2014’teki yoksulluk sınırının 2024 yılı itibarıyla 12 kat artarak 81 bin 742 TL’ye çıktığı açıklandı. En az 17 milyon 821 bin kişi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak durumda. Türkiye’de yoksulluk oranı %21,2’ye yükseldi.

Araştırma, çalışan kesim içinde de ciddi bir gelir sorunu yaşandığını gösterdi. Türkiye’de her 100 çalışandan 11’i yoksulluk sınırının altında gelirle geçiniyor. Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği ortalamasında çalışan yoksulluğu %8,2 iken Türkiye’de bu oran %10,7 seviyesinde.

ÇOCUKLAR VE KADINLAR EN AĞIR YÜKÜ TAŞIYOR

TÜİK verilerine dayanan raporda, 18 yaş altı çocukların %38,9’unun yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olduğu belirtildi. Kadınlarda bu oran %31,5, erkeklerde ise %27,1 olarak kaydedildi.

Rapor, yoksulluğun etkilerinin en çok kadınlar ve çocuklar üzerinde yoğunlaştığını vurguladı.

GELİR EŞİTSİZLİĞİNDE AVRUPA’NIN ZİRVESİNDEYİZ

Eurostat verilerine göre Türkiye, Gini katsayısı 0,461 ile Avrupa genelinde gelir dağılımı eşitsizliğinde ilk sırada yer aldı. Avrupa Birliği ortalaması ise 0,344 seviyesinde.

Ayrıca, en zengin %20’lik kesimin geliri, en yoksul %20’lik kesimin gelirinin 9 katına ulaştı. TÜİK’in son verilerine göre Türkiye’de her 10 kişiden 6’sı borçlu ve nüfusun %12,5’i borçlarını ödemekte zorlanıyor.

2024’te Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içinde sermayenin payı %42, emek gelirlerinin payı ise yalnızca %37 olarak gerçekleşti.

GELİR ADALETSİZLİĞİNE KARŞI POLİTİKA ÖNERİLERİ

DİSK/Genel-İş, gelir dağılımındaki adaletsizliğin azaltılması için kapsamlı politika önerileri sundu.

Raporda öne çıkan öneriler şöyle: