Aracınızı park ederken bir daha düşünün! Zam geldi!

Aracınızı park ederken bir daha düşünün! Zam geldi!
Yayınlanma:
İstanbul'da yediemin otopark ücretlerin bütük zam geldi. Artık hatalı parklar gibi aracın çekilmesini gerektiren durumlarda 1215 lira yerine 1800 lira ödenecek.

İstanbul’da araç çekme hizmeti ve yediemin otoparklarına uygulanacak yeni tarifeler belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilen düzenlemeyle, çekme ve otopark ücretlerine %42,60 ile %55,55 arasında artış yapıldı.

YENİ TARİFELER BELLİ OLDU

İBB Meclisi'nin Eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi. Oturuma, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlık etti. Toplantıda, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" başlığıyla gündeme gelen madde, tüm üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Yeni tarifeyle birlikte, araç çekme bedeli yüzde 48,15 oranında artırılarak 1215 TL'den 1800 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, özel taşıma hizmeti için 5 kilometreye kadar olan mesafelerde alınan ücret de aynı şekilde 1800 TL oldu. Ek olarak, kilometre başına ücret 45 TL’den 70 TL’ye yükseltildi.

GÜNLÜK OTOPARK ÜCRETLERİ DE YÜKSELDİ

Yediemin otoparklarının günlük park ücretleri de yapılan düzenleme ile zamlandı. Buna göre:

Motosikletler için ücret 65 TL'den 100 TL'ye çıkarıldı.

Otomobiller için günlük park ücreti 120 TL'den 200 TL'ye yükseldi.

Kamyonet, arazi aracı ve minibüslerde bu bedel 155 TL’den 230 TL’ye çıktı.

Kamyon ve otobüslerde ise ücret 230 TL'den 350 TL oldu.

İş makinelerinde ise günlük otopark bedeli 300 TL'den 450 TL’ye yükseldi.

ZAM KARARI OY BİRLİĞİYLE GEÇTİ

İlgili ücret artışları, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. Böylece, İstanbul genelinde çekici ve yediemin otopark hizmetlerinde yeni dönem başlamış oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Ekonomi
Mehmet Şimşek yüzde 40'tan vazgeçti: Zam kesin ama usulü değişti
Mehmet Şimşek yüzde 40'tan vazgeçti: Zam kesin ama usulü değişti
Dolar TL ne kadar oldu?
Dolar TL ne kadar oldu?