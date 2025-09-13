Aracınızı park ederken bir daha düşünün! Zam geldi!

İstanbul’da araç çekme hizmeti ve yediemin otoparklarına uygulanacak yeni tarifeler belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilen düzenlemeyle, çekme ve otopark ücretlerine %42,60 ile %55,55 arasında artış yapıldı.

YENİ TARİFELER BELLİ OLDU

İBB Meclisi'nin Eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi. Oturuma, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlık etti. Toplantıda, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" başlığıyla gündeme gelen madde, tüm üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Yeni tarifeyle birlikte, araç çekme bedeli yüzde 48,15 oranında artırılarak 1215 TL'den 1800 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, özel taşıma hizmeti için 5 kilometreye kadar olan mesafelerde alınan ücret de aynı şekilde 1800 TL oldu. Ek olarak, kilometre başına ücret 45 TL’den 70 TL’ye yükseltildi.

GÜNLÜK OTOPARK ÜCRETLERİ DE YÜKSELDİ

Yediemin otoparklarının günlük park ücretleri de yapılan düzenleme ile zamlandı. Buna göre:

Motosikletler için ücret 65 TL'den 100 TL'ye çıkarıldı.

Otomobiller için günlük park ücreti 120 TL'den 200 TL'ye yükseldi.

Kamyonet, arazi aracı ve minibüslerde bu bedel 155 TL’den 230 TL’ye çıktı.

Kamyon ve otobüslerde ise ücret 230 TL'den 350 TL oldu.

İş makinelerinde ise günlük otopark bedeli 300 TL'den 450 TL’ye yükseldi.

ZAM KARARI OY BİRLİĞİYLE GEÇTİ

İlgili ücret artışları, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. Böylece, İstanbul genelinde çekici ve yediemin otopark hizmetlerinde yeni dönem başlamış oldu.