Araç kiralama devi satıldı: İşte yeni sahibi!

Anadolu Grubu ve Abu Dabi merkezli varlık fonu Mubadala, Getir Araç’taki tüm paylarını TikTak’a sattı. Anadolu Grubu’nun yüzde 25’lik payı 5,5 milyon dolara devredilirken, geri kalan yüzde 75'lik pay için ne kadar ödendiği açıklanmadı.

2022 yılında hizmete giren araç kiralama platformu Getir Araç, sektördeki rakiplerinden TikTak tarafından satın alındı.

Satışa ilişkin detaylar, Anadolu Grubu tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama ile kamuoyuyla paylaşıldı.

Getir Araç üzerinde yüzde 25'lik hissesi bulunan Anadolu Grubu, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada "Şirketimizin bağlı ortaklığı Çelik Motor Ticaret A.Ş.'nin ("Çelik Motor") %25 ve Getir Perakende Lojistik A.Ş.'nin ("Getir Perakende") ise %75 oranlarında hissedarı olduğu Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.'nin ("Getir Araç") sermayesini temsil eden payların %100'ünü Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama A.Ş.'ne ("Tiktak") satışına yönelik taraflarca bağlayıcı devir sözleşmesi 03/10/2025 tarihinde imzalanmış olup aynı tarih itibari ile ilgili pay devir işlemleri tamamlanmıştır.

Çelik Motor'a ait olan Getir Araç'ın sermayesini temsil eden payların %25'ine ilişkin pay devir bedeli 5.510.000 USD olarak belirlenmiştir. Söz konusu pay devir bedeli, belirlenen ödeme planı çerçevesinde tahsil edilecektir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN TAMAMEN AYRILIYOR

2015 yılında Nazım Salur tarafından kurulan Getir, pandemi sonrası yaşanan küçülmenin ardından Abu Dabi merkezli varlık fonu Mubadala'nın kontrolüne geçmişti.

Salur, BAE merkezli fonu şirketine çökmekle suçlarken, Mubalada sürpriz şekilde Getir'in Türkiye pazarındaki tüm yatırımlarından çıkmaya karar verdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

