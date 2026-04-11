Ankara'da zincir marketler karşısında ayakta kalmayı başaran 100 yıllık bakkal, nostaljik görüntüsü ve hikayesiyle dikkatleri çekti. Babasından devraldığı bakkalı 40 yıldır işletmeyi sürdüren 60 yaşındaki Fikret Tohumcu nasıl ayakta kaldığını anlattı.

BABASINDAN GÖRDÜĞÜNÜ YAPTI

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı kırsal Kuruçay Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 yıllık bakkal, zamana direnen yapısıyla hizmet vermeye devam ediyor. Babasından devraldığı dükkanı işleten Fikret Tohumcu, yapının özelliklerini de korumaya çalışıyor.

Taş ve kerpiç duvarları, ahşap tavanı ve eski terazileriyle dikkati çeken bakkal, babasının döneminden kalan 1930'lu yılların izlerini taşırken, beyaza boyalı dış cephesiyle de ilgi görüyor.

Bakkal Tohumcu, yaklaşık 40 yıldır bu işin içinde olduğunu söyleyerek esnaflığın sırrını verdi.

ANKARA'NIN ASIRLIK BAKKALI YÖNTEMİNİ ANLATTI

Çevre mahallelerden getirilen sebze ve süt ürünlerini müşterilere sunduklarını aktaran Tohumcu, "Babamdan kalan bu dükkanı yaşatmaya çalışıyoruz. Güler yüzlü olmak lazım. Köylülerimizin ürettiği ürünleri de burada satıyoruz." dedi.

Geleneksel alışveriş kültürünü sürdürdüklerini ifade eden Tohumcu, zamana meydan okuyan bakkalın sadece alışveriş yapanların değil bölgeyi ziyaret edenlerin de ilgisini çektiğini anlattı. (AA)