Amazon 50 milyar dolarlık en büyük yatırımını yapmaya hazırlanıyor: Hangi sektöre mi?

Yapay zekâya yapılan küresel yıllık yatırımın yıl sonuna kadar 375 milyar dolara ulaşması bekleniyor. UBS projeksiyonlarına göre, 2030 yılına kadar yıllık üç trilyon doları aşacak. Bu, yapay zekâ altyapısına yapılan harcamaların yanı sıra artan elektrik talebini karşılamak için gereken enerji ve kaynakları da kapsıyor.

Yapay zeka etrafında daha fazla sermaye dolaşırken, giderek artan sayıda yatırımcı, teknoloji hisselerinin aşırı abartı nedeniyle abartılı olduğundan ve yakında bir çöküş yaşayabileceğinden endişe ediyor. Bu ayın başlarında yayınlanan bir Bank of America anketi, yatırımcıların %53'ünün yapay zeka hisselerinin bir balon içinde olduğuna inandığını ortaya koydu.

EN BÜYÜK YATIRIMLARIN LİSTESİ

500 MİLYAR DOLAR

ABD Başkanı Donald Trump, OpenAI, SoftBank ve Oracle'ın Stargate adında yeni bir şirket kuracağını duyurdu. Trump, bunu "tarihteki en büyük yapay zeka altyapı projesi" olarak nitelendirdi. Şirketlerin önümüzdeki yıllarda ABD'de yapay zeka altyapısının geliştirilmesine 500 milyar dolara kadar yatırım yapması ve 100.000 kişiye istihdam yaratması planlanıyor.

300 MİLYAR DOLAR

Wall Street Journal, anlaşmaya yakın kaynaklara dayanarak, OpenAI'nin Oracle ile önümüzdeki beş yıl içinde 300 milyar dolar değerinde bilgi işlem gücü satın almak üzere bir anlaşma imzaladığını bildirdi. Oracle, yaklaşık 4,5 gigawatt enerji kapasitesi sağlayacak.

100 MİLYAR DOLAR

OpenAI ve Nvidia, Nvidia'nın OpenAI'ye yaptığı 100 milyar dolarlık yatırımı da içeren bir ortaklık duyurdu. Açıklamaya göre, OpenAI, yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılan altyapıda en az 10 gigawatt Envidia sistemi kullanacak.

50 MİLYAR DOLAR

Amazon, kamu müşterileri için yapay zeka altyapısını ve süper bilgisayar kapasitesini genişletmek üzere 50 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu. Federal kurumlara özel yeni veri merkezleri aracılığıyla yaklaşık 1,3 gigawatt kapasite eklemeyi planlıyor.

50 MİLYAR DOLAR

Anthropic, yapay zeka altyapısına 50 milyar dolar harcamayı planladığını duyurdu. Teksas ve New York'taki veri merkezleriyle başlayacak olan bu projenin 800 kalıcı iş ve 2.000'den fazla inşaat pozisyonu yaratması bekleniyor.

40 MİLYAR DOLAR

Oracle, Teksas, Abilene'deki OpenAI veri merkezine güç sağlamak için Nvidia'dan 40 milyar dolar değerinde yapay zeka çipi satın alacağını duyurdu. Financial Times'ın haberine göre, bunun Stargate girişimi kapsamındaki ilk proje olduğu düşünülüyor.

38 MİLYAR DOLAR

OpenAI ve Amazon, OpenAI'nin önümüzdeki yedi yıl boyunca Amazon'un bulut hizmetlerini kullanmasını sağlayacak 38 milyar dolarlık bir ortaklık duyurdu. Amazon, OpenAI modelini çalıştırmak için yüz binlerce Nvidia GPU sağlayacak.

30 MİLYAR DOLAR

Oracle, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı başvuruda, aralarında 30 milyar dolar değerinde bir sözleşmenin de bulunduğu çok sayıda "önemli" bulut hizmeti sözleşmesini açıkladı; bu sözleşmenin daha sonra OpenAI ile yapıldığı ortaya çıktı.

30 MİLYAR DOLAR

Antropik, Microsoft'tan 30 milyar dolar değerinde bulut varlıkları satın alacak. Üç şirket, Microsoft'un bunları Nvidia sistemleri aracılığıyla sağladığını duyurdu. Ortaklık kapsamında Nvidia ve Microsoft, Antropik'e sırasıyla 10 milyar dolar ve 5 milyar dolara kadar yatırım yapacak.

25 MİLYAR DOLAR

Google, önümüzdeki iki yıl içinde veri merkezlerine ve yapay zeka altyapısına 25 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Bunun, "yapay zeka odaklı bir ekonomide enerji kapasitesini, inovasyonu ve fırsatları artırmaya" katkıda bulunacağını belirtti.

22,4 MİLYAR DOLAR

Bulut altyapı şirketi CoreWeave, OpenAI hizmet sözleşmesinin 6,5 milyar dolar daha uzatıldığını duyurdu. CoreWeave, Mart ayında OpenAI'ye beş yıl boyunca yapay zeka veri merkezleri ve bulut teknolojisi sağlayacağını duyurmasının ardından, ortaklığın toplam değeri yaklaşık 22,4 milyar dolara ulaştı.

20 MİLYAR DOLAR

Oracle yöneticileri, Meta ile 20 milyar dolarlık bir bulut hizmetleri anlaşması imzaladıklarını doğruladı. Oracle'ın, Meta'nın yapay zekâ modellerinin eğitimi ve dağıtımı için bulut kapasitesi sağlayacağını belirtti.

10 MİLYAR DOLAR

Trump, Intel'in şirketteki yaklaşık 10 milyar dolar değerindeki %10'luk hissesini ABD hükümetine devretmeyi kabul ettiğini duyurdu. Bu, hükümeti zor durumdaki çip üreticisinin üçüncü büyük hissedarı haline getiriyor. Trump daha önce Intel CEO'su Lip-Boo Tan'ı istifaya çağırmıştı.

6,3 MİLYAR DOLAR

CorViv, düzenleyici bir dosyalamada Nvidia'nın 2032 yılına kadar yaklaşık 6,3 milyar dolar değerinde bulut hizmeti satın almayı kabul ettiğini belirtti. Nvidia, müşterilerinin kullanmadığı tüm fazla bulut kapasitesini satın alma taahhüdünde bulundu.

6,2 MİLYAR DOLAR

Jeff Bezos, yapay zeka girişimi Project Prometheus'ta eski Google X CEO'su Vic Bajaj ile birlikte eş CEO olacak. New York Times'ın haberine göre, şirket şu ana kadar Bezos'un da aralarında bulunduğu 6,2 milyar dolar fon topladı.

1 MİLYAR DOLAR

ABD Enerji Bakanlığı, 1 milyar dolarlık bir ortaklıkla iki yapay zeka süper bilgisayarı geliştirmek üzere AMD ile iş birliği yaptığını duyurdu. Bu sistemlerin "bilim, enerji ve ulusal güvenlik alanlarında çığır açacağını" belirttiler. Lux adlı ilk bilgisayarın önümüzdeki altı ay içinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Discovery adlı ikinci bilgisayarın ise 2029 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİ DERNEĞİ

Çoğu yapay zeka firması, yıllardır bir dizi karşılıklı yatırımla birbirine bağlı. Microsoft'un Temmuz 2019'da OpenAI'ya yaptığı 1 milyar dolarlık yatırımla başlayan bu ortaklık, Ocak 2023'te Microsoft'un yatırımının yaklaşık 14 milyar dolara ulaşmasıyla genişletildi. Microsoft, OpenAI'nın münhasır bulut hizmeti sağlayıcısı oldu. Amazon, Eylül 2023'te Anthropic'e 4 milyar dolara kadar yatırım yaptı ve ardından Kasım 2024'te 4 milyar dolar daha yatırım yaptı. Google, Ekim 2023'te 2 milyar dolar ve bu yılın başlarında da 1 milyar dolar daha yatırım yaptı.