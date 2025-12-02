Altını ikiye katlayan gümüş bir anda düştü!

11 aylık verilere göre; karlılıkta altını ikiye Altını ikiye katlayan gümüş bir anda düştü! Analistler gümüş piyasasında yatırımcı ilgisinin gerçek koşulların önüne geçtğine dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Küresel koşullar, yakın zamanda atlatılan savaş gerginlikleri, ABD Başkanı Donald Trump'in krize neden olan ticaret kararları, Fed'in politikaları derken yatırımcının güvenli limanı olmayı sürdüren altın, yatırımcısına yaklaşık yüzde 59,40'lık bir kazanç sağladı. Beklenenin aksine kıymetli madenler arasında altından daha çok ışıldayan ise gümüş oldu.

Geçtiğimiz birkaç günlük periyotta tarihi rekoruna imza atan gümüş, 2025 yılına 28,9 dolardan başlayıp 58,84 dolara çıktı. Böylece gümüş 11 ayda yüzde 95'in üzerinde değer kazanırken analistler yükselişin beklenenin üzerindeki ivmelenmesine dikkatleri çekerek uyardı.

Neredeyse 2 katına çıkan değeri ile altını da ikiye katlayan gümüş, yatırımcıların kâr satışının ardından yüzde 1'lik geri çekilme ile 57,37 dolar seviyesine geriledi.

Ülkelerin gümüş stoklarındaki erimeye de işaret eden analistler, piyasada fiziksel gümüş işlemlerinin çok düşük olduğuna dikkat çekerek analistler, fiyatları esas yükselten şeyin yatırımcı ilgisi olduğunu belirtiyor. Analistler gümüş fiyatlarına ilişkin tahmini gerçekleşirken yaşanan gerilemeye rağmen ABD'nin gümüşü "kritik mineral" listesine alması ve artan talep de gümüşün yükselişini desteklemeyi sürdürüyor.

Piyasaların şimdi gözü kulağı Fed'in yılın son toplantısında. Beklentiler ise çeyrek puanlık indirime işaret ediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

