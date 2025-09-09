Altın fiyatları neden yükseliyor?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağı beklentileri ve doların zayıflaması, altının ons fiyatını tarihi zirveye taşıdı. Altın 3.659 dolara kadar yükselerek rekor kırdı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ALTINI YUKARI TAŞIDI

"Güvenli liman" olarak görülen altın, jeopolitik risklerin artması, ABD’nin borç yüküne dair endişeler ve Fed’in yıl sonuna kadar faiz indirimine gitmesi yönündeki beklentilerle değer kazanmaya devam ediyor.

Altının ons fiyatı, faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte bugün yüzde 0,5’lik yükselişle 3.659,36 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Son bir haftada yaşanan artış oranı ise yüzde 5’e yaklaştı.

YATIRIMCI ALTINA YÖNELİYOR

Faizlerin düşeceği öngörüsü, yatırımcıları altına yönlendirdi. Bu eğilimle birlikte ons altın, son bir ayda yaklaşık yüzde 9, yılbaşından bu yana ise yüzde 38’den fazla yükseliş gösterdi. 2024 yılında da altın, yıl genelinde yüzde 27 oranında artış kaydetmişti.

GÜMÜŞ DE ALTINLA BİRLİKTE ZİRVEYE YÜRÜDÜ

Altındaki yükseliş gümüş fiyatlarını da etkiledi. 2011’den bu yana ilk defa gümüşün ons fiyatı 40 dolar seviyesini aştı. Spot piyasada 41,36 dolara kadar çıkan gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 40 oranında değer kazanarak altını geride bıraktı.

DOLARDAKİ ZAYIFLAMA VE FED BEKLENTİSİ ETKİLİ

ABD’nin toplam borcunun 37 trilyon doları aşması, ülkenin borçlarını ödeme kapasitesine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu durum, Fed’in faiz indirimi yapacağı beklentileriyle birleşince, yatırımcılar güvenli liman arayışında altına yöneldi.

İstihdam verilerinin iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret etmesiyle, piyasalarda Eylül, Ekim ve Aralık aylarında toplam 75 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanmaya başlandı. Bu süreç, altının ons fiyatında yukarı yönlü ivmenin sürmesine neden oldu.

TAHVİL GÜVENİ AZALIYOR, ALTIN ÖNE ÇIKIYOR

ABD’nin borç faizi yükünün, savunma harcamalarını aşması yatırımcının tahvillere olan güvenini azaltırken, Fed’in politika adımlarıyla birlikte altın daha cazip hale geldi. Faizlerin düşmesi, dolar ve tahvil getirilerini baskı altına alırken, altının değerini artırıyor.

TRUMP-FED GERİLİMİ: FAİZ POLİTİKASI TARTIŞMALARI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bağımsızlığı anayasal güvence altına alınmış Fed üzerinde faiz indirimi baskısı oluşturduğu görülüyor. Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u, mortgage sözleşmelerinde usulsüzlük iddiasıyla görevden almak istemiş, Cook ise bu karara karşı dava açmıştı.

Cook’un avukatı, Trump’ın asıl amacının dolandırıcılık değil, Cook’un faiz indirimlerine karşı çıkması olduğunu savunarak, siyasi müdahale yapıldığını iddia etti.

DÜŞÜK FAİZLER ALTINI DESTEKLİYOR

Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde tahviller gibi sabit getirili yatırım araçları altına kıyasla daha cazip hale gelirken, mevcut durumda düşük faiz beklentisi altına olan ilgiyi artırıyor. Yılın başında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4 seviyesindeyken bile altın, defalarca yeni zirvelere ulaşmıştı.

Faiz indirimi sürecinin derinleşebileceğine dair öngörüler, doların zayıflamasına ve altının değerinin daha da artmasına yol açıyor.

DOLAR ENDEKSİNDE SERT GERİLEME

ABD dolarının başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi, yıl başından bu yana yüzde 10’un üzerinde düşerek 97,36 seviyesine geriledi. Bu düşüş, altının küresel çapta alım gücünü artırarak yükselişini destekledi.