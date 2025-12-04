Alman otomotiv devinden rekor Noel ikramiyesi

Porsche'nin yaklaşık 22.000 çalışanı , maaş skalasına bağlı olarak bazı durumlarda bir aylık maaşa denk gelen özel Noel ikramiyesini Kasım ayında aldı .

Haber Alman medyasında yer aldı ve Porsche sözcüsü, şirketin toplu sözleşmelerde tazminatın azaltılmasına﻿ bile izin verilmesine rağmen olağanüstü ödemeyi normal şekilde sürdürdüğünü doğruladı .

Alman otomotiv endüstrisindeki mevcut ekonomik durumun şüphesiz güçlü Porsche'yi de etkilediği göz önüne alındığında , karar daha da büyük bir önem kazanıyor .

Porsche , yılın ilk dokuz ayında kârında geçen yıla kıyasla önemli bir düşüş yaşadı. Çin'deki talep düşüşü , ABD'deki yüksek ithalat vergileri ve yeni elektrifikasyon stratejisinin gerektirdiği büyük yatırımlar, markanın finansal dengesini önemli ölçüde etkiledi.

Bu tablo karşısında şirket, Almanya'da personel azaltma planını uygulamaya koydu ve 2029 yılına kadar yaklaşık 1.900 pozisyonu işten çıkarmayı hedefliyor .

2024 yılında 1.500 sözleşme yenilenmezken, 500 sözleşmenin daha 2025 yılında sona ermesi bekleniyor. Yönetim, kesintilerin esas olarak doğal emeklilik, gönüllü çıkış programları ve tazminat paketlerinden kaynaklanacağını belirtiyor.

Zorlu zamanlara rağmen Porsche, çalışanlarına cömert yan haklar sağlama geleneğini bu yıl da sürdürmeyi seçti ve çalışanlarına Noel ikramiyesi olarak on üçüncü maaşın tamamını verdi .

Bu şekilde şirket, yukarıda saydığımız koşulların özellikle Alman otomotiv sanayisine getirdiği olumsuzluklara rağmen insani karakterini kaybetmediğini kanıtlıyor .

İlgili işveren değerlendirme platformunun verilerine göre Porsche'de üretim hattı çalışanları için aylık brüt kazanç yaklaşık 4.700 avro , elektrik mühendisleri için 6.000 avro , yazılım geliştiricileri için 7.200 avro ve ekip liderleri için 7.800 avroya yakın olup, bu da birçok çalışanın 8.000 avroya yakın Noel ikramiyesi aldığı anlamına geliyor .