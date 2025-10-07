İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada “Trafikte can kaybı ve yaralanmanın başlıca nedeni hız ihlali. Bu nedenle barem sistemi getirdik. Yerleşim yeri içi ve dışı için ayrı limitler belirledik.” diyerek trafikte yeni cezaların ayrıntılarını duyurdu.

Trafik cezalarına dev zam yolda: İşte belirlenen yeni rakamlar

Yeni sistemle birlikte yerleşim yerlerinde hız denetimleri artırılacak. Okul ve hastane çevrelerinde 30 km hız sınırı uygulanacak. Bu bölgelerde 76 km hızla gidenlerin ehliyetine 30 gün, 86 km hız yapanların 60 gün, 96 km hız yapanların ise 90 gün süreyle el konulacak.

Ayrıca bir yıl içinde beş kez hız sınırını aşan sürücüler, psikiyatri uzmanına sevk edilecek.

ACİL ARAÇLARA YOL VERMEYENE EHLİYET İPTALİ

Yeni düzenlemeye göre ambulans veya itfaiyeye yol vermeyen sürücülere ağır yaptırımlar geliyor. Beş yıl içinde iki kez bu ihlali yapanların ehliyetleri tamamen iptal edilecek.

KIRMIZI IŞIKTA ISRAR EDENE AĞIR CEZA

Bir yıl içerisinde 3 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetleri 30 günlüğüne, 4 kez yapanların 60 günlüğüne, 5 kez tekrarlayanların ise 90 günlüğüne alınacak. Altıncı ihlalde ehliyet iptali uygulanacak.

TELEFONLA KONUŞAN SÜRÜCÜYE ART ARDA CEZA

Araç kullanırken cep telefonuyla konuşan sürücülere de yeni yaptırımlar getiriliyor.

Bunu yapan sürücüler yandı: Ehliyeti alınacak, trafikten men edilecek!

İlk ihlalde 5 bin TL, tekrarı halinde 10 bin TL para cezası kesilecek. Üçüncü kez aynı hatayı yapanların ehliyetlerine 30 gün el konulacak.

‘DUR’ İHTARINA UYMAYANA 200 BİN LİRA CEZA

Polisin “Dur” ikazına uymayan sürücüler, 60 gün boyunca trafikten men edilecek, sürücü belgeleri 60 günlüğüne alınacak ve 200 bin lira para cezasına çarptırılacak.