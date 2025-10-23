Akaryakıta dev zam geliyor

Arabası olanlara kötü haber. Akaryakıt ürünlerinden motorine cuma gece yarısından itibaren dev zam geliyor.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Çarşı karıştı. ABD, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi. Motorin fiyatları uluslararası piyasalarda hızla arttı. Bayiler düşük fiyattan motorin almak için alarma geçti. Fiyatlar gerilemezse cuma gece yarısı 2 TL dolayında zam var."

GÜNCEL FİYATLAR

23 Ekim 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

BENZİN

İstanbul (Anadolu): 52.15 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52.3 TL/L

İzmir: 53.5 TL/L

Ankara: 53.16 TL/L

MOTORİN

İstanbul (Anadolu): 52.25 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52.37 TL/L

İzmir: 53.72 TL/L

Ankara: 53.38 TL/L