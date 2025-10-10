Adidas'a 402 milyon TL ceza
Rekabet Kurumu ihlalde bulunan firmaları mercek altına almış durumda.
Bu kez ceza spor giyim devine kesildi.
Rekabet Kurumu’nun resmi blog sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Rekabet Kurulu'nun, Adidas hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı.
İNDİRİM MERCEK ALTINA ALINDI
Yapılan incelemede şirketin, yetkili satıcılarının uygulayabileceği indirim oranlarını, indirim yapılacak ürünleri ve kampanya dönemlerini belirlediği tespit edildi.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Adidas’ın bu uygulamalarla satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve fiyat rekabetini sınırladığı” belirtilerek, şirkete 402 milyon TL idari para cezası verildiği aktarıldı.
Kurul, özellikle çevrim içi satış kanallarında yetkili satıcıların fiyat politikalarına yapılan müdahalelerin, piyasada rekabeti bozucu etki yarattığını vurguladı.
Adidas’ın, verilen bu cezaya karşı yargı yoluna başvurma hakkı bulunuyor.