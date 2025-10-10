Adidas'a 402 milyon TL ceza

Adidas'a 402 milyon TL ceza
Yayınlanma:
Son dakika gelişmesi... Rekabet Kurulu spor giyim devi Adidas'a 402 milyon TL ceza verilmesine hükmetti.

Rekabet Kurumu ihlalde bulunan firmaları mercek altına almış durumda.

Bu kez ceza spor giyim devine kesildi.

Rekabet Kurumu’nun resmi blog sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Rekabet Kurulu'nun, Adidas hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu'ndan 4 hazır beton üreticisine soruşturmaRekabet Kurulu'ndan 4 hazır beton üreticisine soruşturma

İNDİRİM MERCEK ALTINA ALINDI

Yapılan incelemede şirketin, yetkili satıcılarının uygulayabileceği indirim oranlarını, indirim yapılacak ürünleri ve kampanya dönemlerini belirlediği tespit edildi.

2025/08/12/adidas-oaxaca-slip-on.webp

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Adidas’ın bu uygulamalarla satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve fiyat rekabetini sınırladığı” belirtilerek, şirkete 402 milyon TL idari para cezası verildiği aktarıldı.

Rekabet Kurumu 10 ayda 10 milyar TL ceza kesti!Rekabet Kurumu 10 ayda 10 milyar TL ceza kesti!

Kurul, özellikle çevrim içi satış kanallarında yetkili satıcıların fiyat politikalarına yapılan müdahalelerin, piyasada rekabeti bozucu etki yarattığını vurguladı.

Adidas’ın, verilen bu cezaya karşı yargı yoluna başvurma hakkı bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

