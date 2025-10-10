AB’nin yeni otomotiv stratejisi

AB’nin yeni otomotiv stratejisi
Yayınlanma:
AB Başkanı Ursula von der Leyen, Torino Teknoloji Haftası'nda yaptığı konuşmada, Avrupa kentlerinde yapay zeka destekli otonom araçlara yönelik büyük bir yeni yatırımı tanıttı.

Avrupa Birliği, yapay zeka destekli otonom araçların birçok şehirde kullanımına izin verilecek ve bu araçlara büyük bir yatırım yaparak Avrupa otomobil endüstrisini kurtarmak istiyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, otomobil endüstrisini kurtarmak için yeni bir girişim başlatıyor ve sürücüsüz araçlara büyük yatırımlar yapmak istiyor.

ab-otomobil-uretiminde-onculugunu-korumak-istiyor-von-der-leyenden-destek-mesaji-842x474-iqksaqcw71.webp

– Otonom araçlar ABD ve Çin'de zaten gerçek. Peki Avrupa'da neden aynı şey geçerli değil? – diye soruyor Ursula von der Leyen.

YAPAY ZEKA DEVRİMİ GELİYOR!

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen İtalyan Teknoloji Haftası'nda yaptığı konuşmada, yapay zekaya yapılan büyük yatırımı vurguladı ve otomobiller de bu yatırımın önemli bir parçası. AB Başkanı şimdi, otonom araçların birçok şehirde ve hızla yasallaştırılmasını istiyor.

otomotiv-sektorunde-yapay-zeka-devrimi-740x420.jpg

– Yapay zeka destekli arabalar trafik sıkışıklığını azaltabilir, uzak bölgeleri toplu taşıma araçlarıyla birbirine bağlayabilir ve yollarımızı daha güvenli hale getirebilir. Yapay zeka her şeyden önce güvenlik demektir. Öyleyse neden ilk otonom arabaların yollara çıkabileceği bir Avrupa şehirleri ağı kurmayalım?

Von der Leyen, AB kentlerinde otonom araçların kullanımına izin verecek bir girişimin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

2031’e kadar geçiş ücreti yok! Bazı araçlar otoyol ücreti ödemeyecek2031’e kadar geçiş ücreti yok! Bazı araçlar otoyol ücreti ödemeyecek

– Öyleyse dostlarım, bunu gerçekleştirelim. Mümkün ve hemen başlayalım. Otomotiv endüstrisinin Avrupa'da üretilen ve Avrupa sokakları için üretilen yenilikçi modeller geliştirmesini desteklemeye hazırız. Otomotiv endüstrisi, Avrupa'nın gurur kaynağıdır. Aynı zamanda, yeni teknoloji işleri kurtarabilir ve sektöre yeni bir soluk getirebilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Ekonomi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı