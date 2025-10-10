AB’nin yeni otomotiv stratejisi

Avrupa Birliği, yapay zeka destekli otonom araçların birçok şehirde kullanımına izin verilecek ve bu araçlara büyük bir yatırım yaparak Avrupa otomobil endüstrisini kurtarmak istiyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, otomobil endüstrisini kurtarmak için yeni bir girişim başlatıyor ve sürücüsüz araçlara büyük yatırımlar yapmak istiyor.

– Otonom araçlar ABD ve Çin'de zaten gerçek. Peki Avrupa'da neden aynı şey geçerli değil? – diye soruyor Ursula von der Leyen.

YAPAY ZEKA DEVRİMİ GELİYOR!

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen İtalyan Teknoloji Haftası'nda yaptığı konuşmada, yapay zekaya yapılan büyük yatırımı vurguladı ve otomobiller de bu yatırımın önemli bir parçası. AB Başkanı şimdi, otonom araçların birçok şehirde ve hızla yasallaştırılmasını istiyor.

– Yapay zeka destekli arabalar trafik sıkışıklığını azaltabilir, uzak bölgeleri toplu taşıma araçlarıyla birbirine bağlayabilir ve yollarımızı daha güvenli hale getirebilir. Yapay zeka her şeyden önce güvenlik demektir. Öyleyse neden ilk otonom arabaların yollara çıkabileceği bir Avrupa şehirleri ağı kurmayalım?

Von der Leyen, AB kentlerinde otonom araçların kullanımına izin verecek bir girişimin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

2031’e kadar geçiş ücreti yok! Bazı araçlar otoyol ücreti ödemeyecek

– Öyleyse dostlarım, bunu gerçekleştirelim. Mümkün ve hemen başlayalım. Otomotiv endüstrisinin Avrupa'da üretilen ve Avrupa sokakları için üretilen yenilikçi modeller geliştirmesini desteklemeye hazırız. Otomotiv endüstrisi, Avrupa'nın gurur kaynağıdır. Aynı zamanda, yeni teknoloji işleri kurtarabilir ve sektöre yeni bir soluk getirebilir.