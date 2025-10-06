ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
Yayınlanma:
Son dakika... ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın İran yaptırımları iddialarına ilişkin yargılamayı sonlandırma talebini görüşmeyi reddetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın İran yaptırımlarıyla ilgili davayı sonlandırma talebini incelemeyi reddetti. Kararın açıklanmasının ardından bankanın hisseleri ciddi düşüş yaşadı.

Alt mahkemenin, İran’a yönelik ABD yaptırımlarını deldiği ve kara para akladığı iddia edilen kamu bankası Halkbank'ın dokunulmazlık savunmasını reddetmesinin ardından ABD Yüksek Mahkemesi, bugün kararı yeniden incelemeyi değerlendirdi. Yüksek mahkeme Halkbank'ın talebini bıraktı.

HALKBANK HİSSELERİ YÜZDE 6’YI AŞKIN DÜŞTÜ

Karar sonrası Halkbank hisseleri saat 16:48 itibarıyla yüzde 6,38 azalarak 26,98 TL’den işlem gördü. Bu sert düşüşün ardından hisse, devre kesici uygulamasıyla geçici olarak işlemden kaldırıldı.

ÖNGÖRÜ TUTMADI

Piyasaların yakından takip ettiği karar için Bloomberg Intelligence, ABD Yüksek Mahkemesi'nin başvuruyu yüzde 60 kabul edeceğini öngörmüştü.

Bankanın dokunulmazlık savunmasını kabul ettirme olasılığı ise düşük seviyede görülüyor.

BANKACILIK TARİHİNDE KRİTİK VİRAJA GİRİLDİ

ABD’li araştırmacılara göre milyarlarca dolar cezanın gündemde olduğu vurgulanırken gelecek ceza ile Halkbank, bankacılık sektörü için bir virajı alacak.

2022’de Yüksek Mahkeme’ye başvuru sürecinin başlaması, piyasalarda kısa süreli bir iyimserlik yaratmıştı. Ancak 2024 son çeyreğinde temyiz mahkemesi bankanın aleyhine karar verdi.

ABD, sisteminden geçtiğini iddia ettiği 1 milyar dolardan fazla yasa dışı işlemi baz alıyor. Mevzuat gereği bunun 2 katına kadar ceza kesilebiliyor. Halkbank 2. çeyrek itibarıyla bu dava için herhangi bir karşılık ayırmamış durumda bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

