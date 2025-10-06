ABD vadeli endeksler yeni haftaya yüksek başladı

ABD hisse senedi vadeli endeksleri, Wall Street’in rekor seviyelere ulaştığı geçen haftanın ardından yeni haftaya da pozitif bir seyirle başladı. Federal hükümetin kapanması piyasalarda önemli bir endişe yaratmadı.

ABD'de hükümetin kapanma maliyeti ortaya çıktı

Dow Jones Sanayi Endeksi vadeli kontratları 104 puan, yani yüzde 0,22 oranında yükselirken; S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,3, Nasdaq-100 vadeli endeksi ise yüzde 0,4 artış kaydetti.

YIL SONU İÇİN GÜÇLÜ GÖRÜNÜM BEKLENİYOR

Fundstrat Araştırma Başkanı Tom Lee, piyasalardaki iyimserliğin devam edeceğini belirterek hükümetin kapanması konusunun “ikincil bir mesele” olarak görüldüğünü söyledi. Lee, “Ekim-Aralık döneminde hisse senetlerinin güçlü kalma ihtimali yüksek. S&P 500 endeksinin yıl sonuna kadar en az 7.000 puana ulaşmasını, hatta bu seviyenin de üzerine çıkmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Lee, kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcılar için fırsat oluşturabileceğini vurguladı. “Piyasalar zaman zaman geri çekilse bile, bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek mantıklı olur” diyen Lee, veri akışının yavaşlamasına rağmen yatırımcıların ileriye odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Altında ABD rallisi! Haber geldi piyasalar alt-üst oldu

Wall Street’teki pozitif hava haftanın ilk işlem gününe taşınırken, yatırımcılar ABD hükümetinin kapanmasını göz ardı ederek endekslerdeki yükselişi destekliyor.