500 bin liranın 32 günlük faizi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ekim’de aldığı kararla politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5’e çekmişti. Bu adımın ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını yeniden şekillendirmeye başladı.

Yatırımcılar ise TL mevduat getirilerindeki değişimi ve yeni faiz oranlarının tasarruf üzerindeki etkilerini yakından izliyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor.

İşte 500 bin liranın 32 günlük faiz getirisi...

HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?

Akbank – Serbest Plus Hesap

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 15.787,24 TL

Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL

TEB – Marifetli Hesap (CEPTETEB)

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 15.215,87 TL

Vade Sonu Tutar: 515.215,87 TL

ING – Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 14.688,11 TL

Vade Sonu Tutar: 514.688,11 TL

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 15.369,86 TL

Vade Sonu Tutar: 515.369,86 TL

QNB – Kazandıran Günlük Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 14.321,10 TL

Vade Sonu Tutar: 514.321,10 TL

Alternatif Bank – VOV Hesap

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 15.045,18 TL

Vade Sonu Tutar: 515.045,18 TL

ON Dijital Bankacılık – ON Plus

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 14.860,92 TL

Vade Sonu Tutar: 514.860,92 TL

Fibabanka – Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 14.688,11 TL

Vade Sonu Tutar: 514.688,11 TL

getirfinans – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 13.919,35 TL

Vade Sonu Tutar: 513.919,35 TL

HSBC – Modern Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 14.570,18 TL

Vade Sonu Tutar: 514.570,18 TL

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL

Faiz Oranı: %44,5

Net Kazanç: 16.346,59 TL

Vade Sonu Tutar: 516.346,59 TL

DenizBank – E-Mevduat

Faiz Oranı: %42,75

Net Kazanç: 15.460,27 TL

Vade Sonu Tutar: 515.460,27 TL

Hayat Finans – Avantajlı Hesap

Kâr Payı Oranı: %42,73

Net Kazanç: 15.453,04 TL

Vade Sonu Tutar: 515.453,04 TL

QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 13.366,36 TL

Vade Sonu Tutar: 513.366,36 TL

Akbank – Vadeli Hesap TL

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 15.008,22 TL

Vade Sonu Tutar: 515.008,22 TL

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41

Net Kazanç: 14.827,40 TL

Vade Sonu Tutar: 514.827,40 TL

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %40,5

Net Kazanç: 14.646,58 TL

Vade Sonu Tutar: 514.646,58 TL

Enpara – Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 14.104,11 TL

Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL