500 bin liranın 32 günlük faizi ne kadar?

500 bin liranın 32 günlük faizi ne kadar?
Yayınlanma:
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından bankaların mevduat faizleri merak ediliyor. İşte 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ekim’de aldığı kararla politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5’e çekmişti. Bu adımın ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını yeniden şekillendirmeye başladı.

Yatırımcılar ise TL mevduat getirilerindeki değişimi ve yeni faiz oranlarının tasarruf üzerindeki etkilerini yakından izliyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor.

İşte 500 bin liranın 32 günlük faiz getirisi...

HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?

2023/09/08/banka-faiz.jpg

Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL

TEB – Marifetli Hesap (CEPTETEB)
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 15.215,87 TL
Vade Sonu Tutar: 515.215,87 TL

ING – Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 14.688,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.688,11 TL

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı

2023/09/16/bankafaiz1.jpeg

Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 15.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 515.369,86 TL

QNB – Kazandıran Günlük Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 14.321,10 TL
Vade Sonu Tutar: 514.321,10 TL

Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 15.045,18 TL
Vade Sonu Tutar: 515.045,18 TL

ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 14.860,92 TL
Vade Sonu Tutar: 514.860,92 TL

Fibabanka – Kiraz Hesap

2023/09/18/mevduat-faiz-kar-payi-oranlarini-krediler-16034370-amp.jpg

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 14.688,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.688,11 TL

getirfinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 13.919,35 TL
Vade Sonu Tutar: 513.919,35 TL

HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 14.570,18 TL
Vade Sonu Tutar: 514.570,18 TL

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 16.346,59 TL
Vade Sonu Tutar: 516.346,59 TL

DenizBank – E-Mevduat

2023/10/27/faiz2.jpeg

Faiz Oranı: %42,75
Net Kazanç: 15.460,27 TL
Vade Sonu Tutar: 515.460,27 TL

Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Kâr Payı Oranı: %42,73
Net Kazanç: 15.453,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.453,04 TL

QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 13.366,36 TL
Vade Sonu Tutar: 513.366,36 TL

Akbank – Vadeli Hesap TL
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 15.008,22 TL
Vade Sonu Tutar: 515.008,22 TL

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

2023/10/27/faiz3.jpeg

Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 14.827,40 TL
Vade Sonu Tutar: 514.827,40 TL

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 14.646,58 TL
Vade Sonu Tutar: 514.646,58 TL

Enpara – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Ekonomi
Türkiye'nin tekstil krizi The Economist'in gündeminde! Daralmıyor, çöküyor!
Türkiye'nin tekstil krizi The Economist'in gündeminde! Daralmıyor, çöküyor!
Şimşek enflasyonun sorumlusunu buldu
Şimşek enflasyonun sorumlusunu buldu