500 bin liranın 32 günlük faizi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ekim’de aldığı kararla politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5’e çekmişti. Bu adımın ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını yeniden şekillendirmeye başladı.
Yatırımcılar ise TL mevduat getirilerindeki değişimi ve yeni faiz oranlarının tasarruf üzerindeki etkilerini yakından izliyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor.
İşte 500 bin liranın 32 günlük faiz getirisi...
HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL
TEB – Marifetli Hesap (CEPTETEB)
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 15.215,87 TL
Vade Sonu Tutar: 515.215,87 TL
ING – Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 14.688,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.688,11 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 15.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 515.369,86 TL
QNB – Kazandıran Günlük Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 14.321,10 TL
Vade Sonu Tutar: 514.321,10 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 15.045,18 TL
Vade Sonu Tutar: 515.045,18 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 14.860,92 TL
Vade Sonu Tutar: 514.860,92 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 14.688,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.688,11 TL
getirfinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 13.919,35 TL
Vade Sonu Tutar: 513.919,35 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 14.570,18 TL
Vade Sonu Tutar: 514.570,18 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 16.346,59 TL
Vade Sonu Tutar: 516.346,59 TL
DenizBank – E-Mevduat
Faiz Oranı: %42,75
Net Kazanç: 15.460,27 TL
Vade Sonu Tutar: 515.460,27 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Kâr Payı Oranı: %42,73
Net Kazanç: 15.453,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.453,04 TL
QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 13.366,36 TL
Vade Sonu Tutar: 513.366,36 TL
Akbank – Vadeli Hesap TL
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 15.008,22 TL
Vade Sonu Tutar: 515.008,22 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 14.827,40 TL
Vade Sonu Tutar: 514.827,40 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 14.646,58 TL
Vade Sonu Tutar: 514.646,58 TL
Enpara – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL