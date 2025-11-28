42 kişinin sığabildiği Geely’nin yeni elektrikli minivanı:

Rekor 27 Ekim'de kırılmıştı, ancak otomobil üreticisi bu bilgiyi satışların başlamasına yakın bir zamanda paylaştı. V900'de yer alan dansçıların ortalama boyu 170 cm idi. Bu rekor, 8,41 metrekarelik bir kabin, sıralar arası mesafenin bir metreden fazla olması ve yüzde 91,8'lik alan kullanım katsayısı sayesinde kırıldı.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Toyota RAV4 crossover'ın 2015 yılındaki iç mekanı 41 kişiye yer sağlarken, aynı yıl Volkswagen Campervan'ın iç mekanı 50 kişiye yer sağlıyordu.

Geely Galaxy V900, daha önce tanıtılan LEVC L380 elektrikli aracın genişletilmiş menzilli (EREV) versiyonudur. Model, Kasım ayında Guangzhou Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkmıştı.

Galaxy V900, kısa ön kısmı ve düz tavanıyla büyük bir otomobildir. Boyutları 5.360/1.998/1.940 mm, dingil mesafesi ise 3.200 mm'dir. Galaxy V900'ün kabini, altı koltuklu üç sıra ve sekiz koltuklu dört sıra olmak üzere iki farklı konfigürasyonda sunulmaktadır.

V900, 18 veya 20 inç jantlarla geliyor ve modele opsiyonel olarak elektrikli yan basamaklar eklenebiliyor.