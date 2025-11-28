42 kişinin sığabildiği Geely’nin yeni elektrikli minivanı:

42 kişinin sığabildiği Geely’nin yeni elektrikli minivanı:
Yayınlanma:
Geely Galaxy V900 uzun menzilli elektrikli minivan, iç mekanına tam 42 kadın dansçı yerleştirilerek Guinness Dünya Rekoru'na girdi.

Rekor 27 Ekim'de kırılmıştı, ancak otomobil üreticisi bu bilgiyi satışların başlamasına yakın bir zamanda paylaştı. V900'de yer alan dansçıların ortalama boyu 170 cm idi. Bu rekor, 8,41 metrekarelik bir kabin, sıralar arası mesafenin bir metreden fazla olması ve yüzde 91,8'lik alan kullanım katsayısı sayesinde kırıldı.

cover.jpg

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Toyota RAV4 crossover'ın 2015 yılındaki iç mekanı 41 kişiye yer sağlarken, aynı yıl Volkswagen Campervan'ın iç mekanı 50 kişiye yer sağlıyordu.

Geely Galaxy V900, daha önce tanıtılan LEVC L380 elektrikli aracın genişletilmiş menzilli (EREV) versiyonudur. Model, Kasım ayında Guangzhou Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkmıştı.

e59bbee78987-195-e1763692802437-800x451.png

Galaxy V900, kısa ön kısmı ve düz tavanıyla büyük bir otomobildir. Boyutları 5.360/1.998/1.940 mm, dingil mesafesi ise 3.200 mm'dir. Galaxy V900'ün kabini, altı koltuklu üç sıra ve sekiz koltuklu dört sıra olmak üzere iki farklı konfigürasyonda sunulmaktadır.

V900, 18 veya 20 inç jantlarla geliyor ve modele opsiyonel olarak elektrikli yan basamaklar eklenebiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Ekonomi
Ucuz Çin Volkswagen'i Avrupa yollarında görür müyüz?
Ucuz Çin Volkswagen'i Avrupa yollarında görür müyüz?
Dev banka açıkladı: Dolar 52 TL olacak
Dev banka açıkladı: Dolar 52 TL olacak