31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Yılbaşı yaklaşırken Slovenya'da alınan bir karar çalışanları memnun ederken ülkeyi karıştırdı. Hükümet 1 milyon çalışana vergiden muaf tutulacak yılbaşı ikramiyesinin verilmesini zorunlu kıldı.
Enflasyon öncesi kritik hesap: 2026 asgari ücreti ne kadar olur?
31 BİN LİRALIK YILBAŞI İKRAMİYESİ ZORUNLU OLDU
Slovenya hükümeti, ülkedeki yaklaşık 1 milyon çalışana Aralık ayında 639 euro (31 bin TL) tutarında Noel ikramiyesi ödenmesini zorunlu hale getirdi.
Ülkedeki tüm çalışanlara Noel öncesi ek gelir sağlayan ikramiyeyi vergiden de muaf tuttu. Uygulama, ülkede geniş tartışmalara neden oldu.
PATRONLAR İSYAN ETTİ
Kararın, Başbakan Robert Golob’un liderliğindeki koalisyon hükümeti tarafından parlamentoda onaylandığı belirtilirken, bu adımın Mart ayındaki seçimler öncesi düşen oyları artırmaya yönelik olduğu iddia edildi.
Uygulama seçmenin desteğini alırken işverenler, muhalefet ve Avrupa Komisyonu karara sert tepki gösteriyor.