31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti

Slovenya'da her çalışana 639 euro yani yaklaşık 31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu. Yaklaşık 1 milyon çalışanı memnun eden karara patronlar isyan etti, muhalefet ve Avrupa Komisyonu ise sert eleştirdi.