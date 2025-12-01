31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti

31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Yayınlanma:
Slovenya'da her çalışana 639 euro yani yaklaşık 31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu. Yaklaşık 1 milyon çalışanı memnun eden karara patronlar isyan etti, muhalefet ve Avrupa Komisyonu ise sert eleştirdi.

Yılbaşı yaklaşırken Slovenya'da alınan bir karar çalışanları memnun ederken ülkeyi karıştırdı. Hükümet 1 milyon çalışana vergiden muaf tutulacak yılbaşı ikramiyesinin verilmesini zorunlu kıldı.

Enflasyon öncesi kritik hesap: 2026 asgari ücreti ne kadar olur?Enflasyon öncesi kritik hesap: 2026 asgari ücreti ne kadar olur?

31 BİN LİRALIK YILBAŞI İKRAMİYESİ ZORUNLU OLDU

Slovenya hükümeti, ülkedeki yaklaşık 1 milyon çalışana Aralık ayında 639 euro (31 bin TL) tutarında Noel ikramiyesi ödenmesini zorunlu hale getirdi.

31-bin-liralik-yilbasi-ikramiyesi-zorunlu-oldu-patronlar-isyan-etti-5.jpg

Ülkedeki tüm çalışanlara Noel öncesi ek gelir sağlayan ikramiyeyi vergiden de muaf tuttu. Uygulama, ülkede geniş tartışmalara neden oldu.

31-bin-liralik-yilbasi-ikramiyesi-zorunlu-oldu-patronlar-isyan-etti-4.jpg

PATRONLAR İSYAN ETTİ

Kararın, Başbakan Robert Golob’un liderliğindeki koalisyon hükümeti tarafından parlamentoda onaylandığı belirtilirken, bu adımın Mart ayındaki seçimler öncesi düşen oyları artırmaya yönelik olduğu iddia edildi.

31-bin-liralik-yilbasi-ikramiyesi-zorunlu-oldu-patronlar-isyan-etti-3.jpg

Uygulama seçmenin desteğini alırken işverenler, muhalefet ve Avrupa Komisyonu karara sert tepki gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Ekonomi
Demokrasi, millet iradesi hak getire! Türkiye'yi şirkete benzetip Bilal Erdoğan'ı veliaht ilan etti
Demokrasi, millet iradesi hak getire! Türkiye'yi şirkete benzetip Bilal Erdoğan'ı veliaht ilan etti
Yoksullaşma değil çöküş! Asgari ücretlinin kaybı ortaya çıktı
Yoksullaşma değil çöküş! Asgari ücretlinin kaybı ortaya çıktı