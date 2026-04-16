24 yıldır çivi bile çakılmadı: İstanbul'da 300 milyona satılık tarla

İstanbul’un rant değeri en yüksek bölgelerinden biri olan Eyüpsultan Kemerburgaz’da kamu arazileri satışa sunuldu. Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek ihalede, mülkiyeti belediyeye ait olan iki ayrı parselin toplam değeri yaklaşık 300 milyon lirayı buluyor.

24 YILDIR İMARI YOK AMA FİYATI CEP YAKIYOR

İhaleye konu olan taşınmazların en çarpıcı özelliği imar durumları oldu. Istakoz Sırtı mevkiinde bulunan her iki parsel için de 13 Kasım 2002 tarihinden bu yana herhangi bir imar planı bulunmuyor.

NTV'nin haberine göre planı olmayan ve "tarla" niteliğinde görünen bu araziler için istenen rakamlar ise dudak uçuklatıyor:

Birinci Parsel: 2 bin 260 metrekarelik alan için 110 milyon 740 bin lira muhammen bedel belirlendi.

İkinci Parsel: Diğer alan için ise 115 milyon 183 bin lira başlangıç bedeli istendi.

İHALE 29 NİSAN’DA KAPALI ZARF USULÜYLE YAPILACAK

Belediye, bu değerli taşınmazları "Kapalı Teklif Usulü" ile satacak. İhale takvimi ve saati ise şu şekilde netleşti:

Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba

Saat: 10:30 ve 11:00

Yöntem: Kapalı teklif (tekliflerin gizli zarf içinde sunulması)

Teknik olarak "imar planı bulunmayan" bir arazinin metrekare fiyatı yaklaşık 50 bin TL’ye geliyor.