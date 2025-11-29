Tarımda yaşanan sorunlar çiftçinin belini bükmeye devam ederken üreticiler, sorunlarına kendileri çare bulmaya gayret ediyor. Bahçede, tarlada maliyet listesinin başlarında yer alan tohum ise belediyelerin ve vatandaşların ata tohumunu çoğaltma gayreti ile sürdürülebilir hale getirilerek çözülmeye çalışılıyor.

Yozgatlı ziraat mühendisi ve aynı zamanda üretici olan Deniz Altıntaş, Boğazlıyan ilçesinde kendisi gibi ziraat mühendisi olan annesinden aldığı ata tohumlarına yenilerini ekleyerek kendi gayretleri ile geniş bir tohum birikimi yaptı. Bu tohumların daha da artması ve yayılması için girişimde bulunan Altıntaş, elini taşın altına koydu.

10 İLDE BEDAVA DAĞITACAK

Topladığı ata tohumlarını arkadaşlarıyla birlikte Türkiye’nin dört bir yanına ücretsiz göndereceklerini bildiren Altıntaş, isteten herkesin bahçesine gelip, şimdiden hazır olan sebze tohumlarından alabileceklerini bildirdi.

Bu girişimin önemini ve amacını açıklayan Altıntaş, yerel tohumun toplumların özgürlüğü, özgünlüğü anlamına geldiğini vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 25-30 yıldır Yozgat, Boğazlıyan'da ata tohumuyla üretim yapıyoruz. Tohumların bir kısmını halen hayatta olan ziraat mühendisi annemden aldık. Türkiye'nin neresinde bir tohum bulursak, ata tohumu, yerel tohum, yerli tohum gidip alıyoruz, getiriyoruz, tohum üretiyoruz.

Allah kısmet ederse bu sene Türkiye'nin 10 tane ilinde de farkındalık yaratmak için imkanımız ölçüsünde ücretsiz ata tohumu dağıtımı yapacağız. Yerel tohum özgünlük demektir, özgürlük demektir. Ben bu tohumlarla burada benden sonraki neslim de üretim yaparsa yüzyıllar boyunca hiç kimseye muhtaç olmadan kendi gıdamı temin edebilirim. Ata tohumu stratejik bir üründür. Ama hibrit tohumu bu sene ekersiniz, seneye tekrar küresel bir şirkete muhtaçsınız.

Hindistan'da bunu yaptılar. Önce yerel tohumu bitirdiler, sonra da zamlandırdılar ve 110 bin çiftçi tohum parası yetiştiremediği için intihar etmek durumunda kaldı. Verimlilik tek başına bir ölçü değildir. Bu kapitalist bir söylemdir. Bunun içerisindeki polifenolü, bunun kök yapısını, bunun toprakla girdiği ilişkiyi hibrit tohumun yapabilmesi mümkün değil. Bu mahsulde vücudunuzdaki bütün dinamikleri, düşünce sistematiğinizi, düşünme sistematiğinizi harekete geçiren maddeler var. Ama bu hibrit tohumda yok."

70 LİRAYA SATILIYOR

"Şu ürünü belki 70 liraya tüketirsiniz, normal domatesi 35 liraya tüketirsiniz. Ama 15, 20, 25 yıl sonra kronik olarak hibrit tohumdan üretilmiş domatese atılan ilaç, gübre size bir hasar açtığında o zaman harcayacağınız para bugün harcadığınız paranın çok daha üzerinde olacak. Birincisi bu, ikincisi yaşadığınız psikolojik yıkım, üçüncüsü hayatınızdaki kalitesizlik."

Anadolu'nın 500 milyon kişiyi besleyecek iklime, rüzgara, toprağa ve güneşe sahip olduğunu söyleyen Altıntaş, "Şu anda erkeklerdeki, kadınlardaki doğurgan hücreler de ciddi ölçüde azalmış durumda. İşte bunun temeli doğal beslenmemeye dayanıyor. Hibrit tohum üzerinden hibrit insan yaratmaya çalışıyorlar" dedi.