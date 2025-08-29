YÖK 'davaları kaybediyoruz' dedi adrese teslim kadrolar için harekete geçti!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin akademik kadro ilanlarında mevzuata aykırı ve kişiye özel şartlara yer verilmemesi konusunda tüm yükseköğretim kurumlarını uyardı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar imzasıyla yayımlanan ve üniversitelere gönderilen yazıda, öğretim elemanı alımlarında objektif, denetlenebilir ve eşitlikçi esaslara uyulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. İlanların yalnızca ilgili akademik birimin ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarına yönelik olması gerektiği, adayların tez ya da çalışmalarına doğrudan atıf yapan, belirli kişileri işaret eden şartlara yer verilemeyeceği ifade edildi.

"KARARLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ALEYHİNE SONUÇLANDI"

Başkanlığa ulaşan şikâyetler ve basında çıkan haberlerde bazı üniversitelerin mevzuata aykırı, bilimsellikten uzak ve kişiye özel ilanlar yayımladığı belirtilirken, bu durumun dava konusu olduğu ve bazı davanın yükseköğretim kurumları aleyhine sonuçlandığı kaydedildi.

KAYBETTİKLERİ DAVALARIN KARARLARINI İSTEDİ

YÖK, 11 Nisan 2023 tarihli uyarı yazısından sonra üniversiteler aleyhine sonuçlanan mahkeme kararlarının bir örneğinin 15 Eylül 2025’e kadar Başkanlığa gönderilmesini istedi. Prof. Dr. Özvar, mevzuata aykırı ilanların üniversitelere idari ve cezai sorumluluk doğurabileceğini hatırlatarak, tüm yükseköğretim kurumlarının ilgili kriterlere azami derecede riayet etmesi gerektiğini ifade etti.