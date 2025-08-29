YÖK 'davaları kaybediyoruz' dedi adrese teslim kadrolar için harekete geçti!

YÖK 'davaları kaybediyoruz' dedi adrese teslim kadrolar için harekete geçti!
Yayınlanma:
Adrese teslim akademik kadro ilanlarına karşı YÖK harekete geçti. Üniversitelerin akademik kadro ilanlarında mevzuata aykırı ve kişiye özel şartlara yer verilmemesi konusunda tüm yükseköğretim kurumlarını uyarıldı. Üniversitelerden, kadro ilanlarına ilişkin aleyhlerine sonuçlanan mahkeme kararlarını 15 Eylül’e kadar YÖK’e iletmeleri istendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin akademik kadro ilanlarında mevzuata aykırı ve kişiye özel şartlara yer verilmemesi konusunda tüm yükseköğretim kurumlarını uyardı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar imzasıyla yayımlanan ve üniversitelere gönderilen yazıda, öğretim elemanı alımlarında objektif, denetlenebilir ve eşitlikçi esaslara uyulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. İlanların yalnızca ilgili akademik birimin ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarına yönelik olması gerektiği, adayların tez ya da çalışmalarına doğrudan atıf yapan, belirli kişileri işaret eden şartlara yer verilemeyeceği ifade edildi.

"KARARLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ALEYHİNE SONUÇLANDI"

Başkanlığa ulaşan şikâyetler ve basında çıkan haberlerde bazı üniversitelerin mevzuata aykırı, bilimsellikten uzak ve kişiye özel ilanlar yayımladığı belirtilirken, bu durumun dava konusu olduğu ve bazı davanın yükseköğretim kurumları aleyhine sonuçlandığı kaydedildi.

akademik-kadro.jpg

KAYBETTİKLERİ DAVALARIN KARARLARINI İSTEDİ

YÖK, 11 Nisan 2023 tarihli uyarı yazısından sonra üniversiteler aleyhine sonuçlanan mahkeme kararlarının bir örneğinin 15 Eylül 2025’e kadar Başkanlığa gönderilmesini istedi. Prof. Dr. Özvar, mevzuata aykırı ilanların üniversitelere idari ve cezai sorumluluk doğurabileceğini hatırlatarak, tüm yükseköğretim kurumlarının ilgili kriterlere azami derecede riayet etmesi gerektiğini ifade etti.

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Eğitim
Yapay zeka ve dijital devrim eğitimde nasıl fırsatlar ve zorluklar yaratıyor?
Eğitimde nasıl fırsatlar ve zorluklar yaratıyor?
Türkiye neden bir "sınavlar ülkesi" haline geldi?
Türkiye neden bir "sınavlar ülkesi" haline geldi?