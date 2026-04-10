İmam hatiplere yeni öğrenci alım modeli

MEB, imam hatip ortaokullarının LGS ve YKS’deki düşük başarısını artırmak amacıyla, 10 yaşındaki ilkokul 4’üncü sınıf öğrencilerini sınavla seçme uygulamasını başlattı. Okullar kendi hazırladığı sorularla öğrenci alacak, sınavlar mayıs ve haziran aylarında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında, İmam Hatip Ortaokulları’na (İHO) sınavla öğrenci alınmasının önü açıldı. İlkokul 4’üncü sınıfı bitiren öğrenciler, “proje” adı altında düzenlenecek sınavlarla 5’inci sınıfa kaydedilecek.

PROJE ADI ALTINDA SINAV, ÜCRETLİ VE GERİ ÖDEMESİZ

Bazı İHO’lar sınav için 300 ila 500 TL arasında ücret alıyor. Başarısız olan öğrencilere bu ücret iade edilmiyor. Sözcü'nün haberine göre örneğin, Kartal İHL bünyesindeki ortaokul, 16 Mayıs'ta yapacağı sınav için 500 TL talep ediyor ve 40 kız, 40 erkek öğrenci alacak. Kayıt hakkı kazananlar temmuz ayında zorunlu yaz okuluna katılacak.

SINAVDA MATEMATİK AĞIRLIKLI, DİN DERSİ AZ

Öğrenci seçme sınavında 20 matematik, 15 Türkçe, 10 fen, 5’er sosyal bilgiler ve İngilizce, sadece 5 din kültürü sorusu yer alacak. Seçilen öğrencilere fen, matematik, İngilizce ve Arapça ağırlıklı eğitim verilecek.

YKS’DE İMAM HATİPLER YÜZDE 27,49 BAŞARI GÖSTERDİ

2025 YKS verilerine göre, fen liseleri yüzde 74,75 ile en başarılı okul türü olurken, imam hatip liseleri yüzde 27,49 ile ortalamanın altında kaldı. Meslek liseleri ise yüzde 5,56 ile en düşük başarı oranına sahip. MEB’in son üç yıllık raporu, İHO’daki öğrencilerin lisede imam hatip liselerini tercih etmediğini, fen ve Anadolu liselerine yöneldiğini gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

