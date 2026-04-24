Yüzleri dövme ile kaplı! El Salvador'u kana bulayan çete hakim karşısına böyle çıktı

El Salvador’un San Vicente bölgesindeki Tecoluca belediyesinde bulunan Terör Muhafaza Merkezi’nde (CECOT), "Mara Salvatrucha" (MS-13) çetesi üyelerine yönelik bir duruşma düzenlendi.

El Salvador Başsavcılığı (FGR) tarafından yapılan açıklamaya göre; aralarında söz konusu suç örgütünün liderleri ve kurucularının da bulunduğu 486 MS-13 üyesine karşı yürütülen mega dava, 21 Nisan Pazartesi günü başladı.

Bembeyaz kıyafetler giydirilen ve saçları "sıfıra vurulan" çete üyelerinin yüzlerinin dövme ile kaplı olduğu görüldü. (AA)

NİSAN 2020 HAPİSHANE BASKINI

24-27 Nisan 2020 tarihleri arasında, El Salvador'da toplam 77 kişi öldürüldü. Bukele'nin hükümeti, cinayetlerdeki artışın El Salvador'un hapishanelerindeki çete üyeleri tarafından organize edildiğini söyledi. Bu durum, Bukele'nin ülke genelindeki hapishanelerde sıkı önlemler almasına yol açtı. Mahkumlar günün 24 saati hücrelerinde tutuldu.

EL SALVADOR'DA 86 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

25-27 Mart 2022 tarihleri arasında, El Salvador'da 86 kişi öldürülürken; 62'si yalnızca Cumartesi günü gerçekleşti. Şubat ayının tamamında 79 kişi öldürülmüştü. Kurbanlar rastgele hedef alındı. Hükümet, şiddetten Mara Salvatrucha (MS-13) çetesini sorumlu tuttu.

SAVCILIKTAN EN AĞIR CEZA TALEBİ

Savcılık ayrıca, sanıkları toprak kontrolü yoluyla paralel bir devlet kurmaya çalıştıkları iddiasıyla isyan suçlamasıyla da itham etti.

Reuters’ın haberine göre, otopsi raporları, balistik incelemeler ve tanık ifadelerini delil olarak sunan Savcılık Ofisi, hakimden her suç için azami hapis cezası verilmesini istedi. Buna göre, tüm suçlamalardan mahkumiyet kararı çıkması halinde tek bir sanık hakkında 245 yıla kadar hapis cezası istenebilecek.

2022’DEKİ KANLI HAFTA SONU DOSYADA YER ALDI

Yetkililer, dava dosyasında 25-27 Mart 2022 tarihleri arasında 86 kişinin öldürülmesi yönünde verildiği belirtilen talimatların da yer aldığını bildirdi. Söz konusu dönem, savaş sonrası El Salvador’un en şiddetli hafta sonu olarak değerlendiriliyor.

Bu cinayet dalgasının ardından hükümet yanlısı çoğunluğun bulunduğu Kongre, ülke genelinde tartışmalı olağanüstü hal ilan etmişti. Uygulama, o tarihten bu yana her ay uzatılarak yürürlükte tutuluyor.

Olağanüstü hal uygulaması, yaygın insan hakları ihlallerine zemin hazırladığı gerekçesiyle yoğun eleştiri alıyor. Salvadorlu yetkililer, uluslararası hukukçular tarafından kararname kapsamında işkence, cinayet ve zorla kaybetme dahil insanlığa karşı suç işlemekle suçlanıyor.

Bu uygulama kapsamında güvenlik güçlerinin 91 bin 500’den fazla kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. İnsani yardım kuruluşları ise uygulamanın cezaevlerinde yüzde 238 oranında aşırı doluluğa yol açtığını ve devlet gözetiminde 513 tutuklunun hayatını kaybettiğini tahmin ediyor.