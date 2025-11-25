Sudan'da 3 aylık ateşkes ilanı

Sudan'da 3 aylık ateşkes ilanı
Yayınlanma:
Sudanda Hızlı Destek Kuvvetleri'nin lideri Muhammed Hamdan Dagalu, ‘üç ay süreli insani ateşkes’ ilan ettiğini açıkladı.

Sudan’da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalu, HDK'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videosunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dagalu, savaşın halkı yıprattığını, insanların acılarının arttığını ve kan dökülmesinin durdurulmasının ertelenemez bir görev haline geldiğini belirterek, “Ulusal sorumluluğumuzdan hareketle ve başta ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimi olmak üzere dörtlü mekanizmanın (ABD, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri), Afrika Birliği'nin ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi’nin yürüttüğü uluslararası çabalara yanıt olarak üç ay süreyle ateşkes ilan ediyoruz” açıklamasında bulundu.

BM'den Sudan açıklaması: On binler yerinden edildiBM'den Sudan açıklaması: On binler yerinden edildi

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

HDK lideri Dagalu, insani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlamak, yardımların tüm etkilenen bölgelere engelsiz ulaşmasını garanti etmek, ulusal ile uluslararası kuruluşlara ait merkezlerin ve depoların korunması, sağlık ve yardım ekiplerinin erişimini kolaylaştırmak, Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili insani kuruluşlarla tam iş birliği yapmak için çalışacaklarını bildirdi.

Sivillere karşı ihlallerde bulunduğu kanıtlanan herkesin hesap vereceğini dile getiren Dagalu, bu konuda somut adımlar attıklarını, soruşturmaların sonuçları tamamlandığında kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

