BM'den Sudan açıklaması: On binler yerinden edildi

BM'den Sudan açıklaması: On binler yerinden edildi
Yayınlanma:
Birleşmiş Milletler'e göre, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i ele geçirmesinin ardından bir haftada yaklaşık 71 bin kişi yerinden oldu.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'in kontrolünü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) ele geçirmesini takip eden bir haftalık süreçte büyük bir yerinden edilme yaşandığını açıkladı. Örgüt, kent ve çevresindeki köylerden yaklaşık 71 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

TTB: Sudan’daki sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılar insanlığa karşı suçturTTB: Sudan’daki sağlık kuruluşlarına yönelik saldırılar insanlığa karşı suçtur

BİR HAFTADA 71 BİNE YAKIN İNSAN YERİNDEN OLDU

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, saha ekiplerinin 1-2 Kasım tarihleri arasında Kuzey Darfur’daki Faşir kentinde devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 8 bin 600 kişinin daha yerinden edildiğini tahmin ettikleri belirtildi. Açıklamada, "Böylece, 26 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Faşir kenti ve çevresindeki yerlerden toplam 70 bin 894 kişi yerinden edilmiş oldu" ifadelerine yer verildi.

Sudan'da insani felaket! İki günde 300 kadın katledildiSudan'da insani felaket! İki günde 300 kadın katledildi

GÜVENLİK DURUMU HALA GERGİN

Açıklamada ayrıca, saha ekiplerinin yollardaki güvensizlik durumunun insan hareketliliğini kısıtlayabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı. Güvenlik durumunun halen gergin ve istikrarsız olduğu, nüfus hareketlerinin ise devam ettiği vurgulandı.

DARFUR'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İHLALLER

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli HDK arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, yaşanan şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne girdi. On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK’nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürdüğü ve işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının kendileri tarafından paylaşılan videolara yansımıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Dünya
Ağustosta 2022 kişi ölmüştü: Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem!
Ağustosta 2022 kişi ölmüştü: Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem!
Trump saldırıyla tehdit etmişti: Nijerya gelişmeyi duyurdu
Trump saldırıyla tehdit etmişti: Nijerya gelişmeyi duyurdu