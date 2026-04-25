Türkiye’den Hürmüz hamlesi: Mayın temizliğine katılım sinyali

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD arasında olası bir anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı’nda mayın temizliği için Türkiye’nin görev alabileceğini açıkladı. Fidan, süreci insani bir sorumluluk olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile ABD arasında olası bir barış anlaşmasının ardından Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme operasyonlarına Türkiye'nin katılımının değerlendirilebileceğini söyledi.

Cuma akşamı Londra’da gazetecilere konuşan Fidan, anlaşma sağlanması durumunda boğazda teknik bir ekibin mayın temizleme çalışması yürüteceğini belirtti. Bu sürecin insani bir görev olarak değerlendirildiğini ve Türkiye’nin ilkesel olarak bu tür girişimlere olumlu baktığını ifade etti.

FİDAN'DAN NÜKLEER AÇIKLAMASI

Fidan, söz konusu mayın temizleme faaliyetlerinin farklı ülkelerden oluşacak teknik bir ekip tarafından yürütüleceğini ve Türkiye’nin böyle bir yapıya dahil olmaya “sorun görmeyeceğini” dile getirdi.

Ancak Fidan, olası bir teknik koalisyonun yeniden çatışmaya taraf olması durumunda Türkiye’nin tutumunu yeniden gözden geçireceğini de vurguladı. Ayrıca İran’ın nükleer programına ilişkin sorunların Pakistan’da yapılması beklenen yeni tur görüşmelerde çözülebileceğine inandığını söyledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

