Trump'tan olay yaratan gençlik formülü! “Abur cubur yiyorum, 50 yıl önceki gibiyim”

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı etkinlikte yaptığı açıklamalarla yine dikkatleri üzerine çekti. Sağlık ve beslenme alışkanlıkları hakkında konuşan Trump, kendisini yıllardır eleştirenlere göndermede bulunarak esprili ifadeler kullandı.

Trump konuşmasında, “Belki de abur cubur iyidir, diğerleri kötüdür… 50 yıl önce nasılsam aynı hissediyorum” dedi. Sağlıklı yaşam takıntısıyla bilinen kişiler hakkında da konuşan Trump, “Birçok insan tanıyorum; restoranlara gidiyorlar, kereviz yiyorlar. Tek yaptıkları kilolarını izlemek. Sonra da ölüyorlar” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, destekçileri sözleri “mizahi” buldu, eleştirmenleri ise sağlıksız yaşam tarzını teşvik ettiği yorumunu yaptı.

HER FIRSATTA FAST FOOD ÖVGÜSÜ

Trump’ın fast food sevgisi ise uzun yıllardır kamuoyunun bildiği bir konu. Özellikle hamburger, kızarmış tavuk ve steak menülerine olan düşkünlüğüyle tanınan Trump, geçmişte Beyaz Saray’da ağırladığı spor takımlarına McDonald’s, Burger King ve Wendy’s menüleri ikram etmesiyle gündem olmuştu.

12 KUTU DİYET KOLA İÇİYOR

ABD basınında daha önce yer alan haberlerde Trump’ın yoğun şekilde diyet kola tükettiği, Oval Ofis’te özel bir kola düğmesi kullandığı ve günde 12 kutu diyet kola içtiği iddia edilmişti. Trump ise yıllardır enerjik yapısını genetiğine bağladığını savunuyor.

Uzmanlar ise düzenli fast food tüketiminin kalp-damar hastalıkları, obezite ve diyabet riskini artırdığına dikkat çekerken, Trump’ın açıklamaları özellikle sağlık çevrelerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.