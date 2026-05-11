Trump son anda salondan çıkarılmıştı! Suikast girişiminin şüphelisi tüm suçlamaları reddetti

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen ve siyasi çevrelerin yakından takip ettiği Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik saldırı girişimiyle suçlanan Cole Tomas Allen, ilk kez hakim karşısına çıktı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR

Federal savcılar tarafından hazırlanan iddianamede Allen’ın, 26 Nisan gecesi etkinliğin yapıldığı otele pompalı tüfekle girdiği ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu organizasyonu hedef aldığı belirtildi. Savcılık, olayın “başkana yönelik suikast girişimi” kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.

Mahkemedeki duruşmada Allen, yöneltilen suçlamaların hiçbirini kabul etmedi. Ayrıca olay sırasında bir Gizli Servis ajanını yaraladığı iddiasını da reddetti. Sanığın suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ENGELLEMİŞTİ

Olay gecesi otelde duyulan silah sesleri kısa süreli paniğe yol açmış, Trump güvenlik ekipleri tarafından hızla salondan çıkarılmıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüphelinin otel lobisinde gözaltına alındığı anlara ait görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Saldırının ardından açıklama yapan Trump, yaralanan Gizli Servis ajanının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Olayın uluslararası bağlantısı olup olmadığına ilişkin sorulara ise “Bunu şu an söylemek zor, her ihtimal değerlendiriliyor” yanıtını vermişti.