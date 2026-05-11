Trump'tan dengeleri sarsacak 'Ateşkes' çıkışı: En zayıf anında

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Trump, İran ile devam eden ateşkese ilişkin de dengeleri sarsacak kritik açıklamalarda bulundu.

"İRAN'DA ILIMLILAR VE ÇILGINLAR VAR"

Trump, "İran'da ılımlılar ve çılgınlar var. Ilımlılar daha çok saygı görüyor. Çılgınlar ise sonuna kadar savaşmak istiyor." dedi.

İran liderliği ile 4-5 kere görüştüğünü iddia eden Trump, fikirlerini değiştirdiklerini ve "20 dakikada gönderilmesi gereken belgeyi 5 günde gönderdiklerini" ifade etti.

"ATEŞKES İNANILMAZ DERECEDE ZAYIF"

İran'la ateşkes anlaşmasının şu anda çok zayıf bir durumda olduğunu belirten Trump, İran'a saldırıların sürebileceğine işaret ederek, İran'a dair bir planı olduğunu söyledi.

Trump, "Pek çok kişi 'Bir planı var mı?' diye sordu. Elbette var. Şimdiye kadarki en plan." ifadesini kullandı.

Trump, "Ateşkes, inanılmaz derecede zayıf, şu anda en zayıf anında diyebilirim. (İran'ın gönderdiği öneri metni) Bu çöp parçasını okuduktan sonra ki okumayı bile bitirmedim, 'bunu okuyarak zamanımı boşa mı harcayacağım' dedim. Şu anda (ateşkesin) en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda." değerlendirmesinde bulundu.

İRAN'IN ÖNERİSİ'NE "APTALCAYDI" ÇIKIŞI

İran'ın kendilerine gönderdiği ve reddettiği son öneriden hiç memnun olmadığını ve bu öneride, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı taahhüdünü yapmadığını da nelirten Trump, "İran’ın gönderdiği öneri, aptalca bir öneriydi, kimse bunu kabul etmezdi. Belki Obama ve Biden kabul ederdi." dedi.

Trump, İran’daki nükleer tozu oradan alabilecek sadece iki ülke bulunduğunu ve bu ülkelerin, ABD ile Çin olduğunu kaydederek, "İranlılar, bana çok net bir şekilde bu nükleer tozu almamız gerektiğini söyledi." diye konuştu.

4 gün boyunca İran’dan gelecek mektubu beklediklerini ve "Hazırlanmasının 10 dakika sürmesi gerektiğini" belirten Trump, mektuptan memnun olmadığını ifade etti.

İran'ın önce, "Nükleer silaha sahip olmama konusunda ABD ile mutabık kaldığını" ancak sonra bu sözlerinden geri döndüğünü öne süren Trump, bu madde olmadan İran'la anlaşamayacaklarını belirtti.

TRUMP: KÜRTLER BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

ABD Başkanı, İranlı göstericilere ulaştırılması gereken silahları ellerinde tuttukları gerekçesiyle bölgedeki Kürtler konusunda eleştirilerde bulundu.

Trump, "Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Kürtlerin Kongre’de iyi bir itibarları var. Kongre, 'onların çok sıkı savaştığını' söylüyor. Ancak onlar, kendilerine ödeme yapıldığında savaşıyorlar. Bu yüzden Kürtlerden çok hayal kırıklığına uğradım." dedi.

"ÖZGÜRLÜK PROJESİ" OPERASYONUNA GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

ABD Başkanı Trump, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak için başlatıp kısa süre sonra askıya aldığı Özgürlük Projesi adlı operasyona yeniden dönmeyi düşündüğünü de duyurdu.

Amerikan Fox News kanalına konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, bir yandan İran'la görüşmeler sürerken, öte yandan Hürmüz Boğazı'nın petrol taşıyan ticari gemilere mümkün olduğunca açılması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, "Özgürlük Projesi operasyonunu genişleterek yeniden başlatmayı düşündüğünü" dedi.

Trump, söz konusu operasyonun, bu kez "daha geniş çaplı bir askeri operasyonun sadece bir parçası olacağı" konusunda uyarıda bulundu.

"ANLAŞMA YAPANA KADAR ONLARLA MUHATAP OLMAYACAĞIM"

ABD'nin bu adımlarının ardından İran'ın ne yapacağı ile ilgili, "Pes edecekler" yorumunu yapan Trump, İran'ın mevcut liderleriyle görüşmelere devam edip etmeyeceği sorusuna ise, "Anlaşma yapana kadar onlarla muhatap olmaya devam edeceğim." şeklinde yanıt verdi.

Trump ayrıca, İranlı müzakerecilerin kendisine Tahran'ın tahrip edilmiş nükleer tesislerindeki radyoaktif maddeleri temizleyecek teknolojiden yoksun olduğunu ve ABD'nin "nükleer tozu" geri alması gerekeceğini söylediklerini iddia etti.

İran, pazar günü savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD önerisine yanıtını Pakistan'a göndermiş, ancak Trump bunu "kesinlikle kabul edilemez" olarak reddettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, 4 Mayıs Pazartesi günü başlatıp Pakistan'ın talebi üzerine 36 saat sonra operasyonu durdurduğunu duyurmuştu.