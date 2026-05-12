Trump'ın hedefinde şimdi de Kürtler var! "Hep alıyorlar..."

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen sağlık düzenlemeleri toplantısının ardından yaptığı açıklamalarla bu kez Ortadoğu politikası üzerinden dikkatleri üzerine çekti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, özellikle İran’daki protestolar ve bölgedeki silah sevkiyatları üzerinden Kürt grupları sert ifadelerle eleştirdi.

Trump, İran’daki rejim karşıtı hareketlere ulaştırılması planlanan bazı silahların bölgedeki Kürt unsurlar tarafından alıkonulduğunu öne sürerek, Washington yönetiminin bu gruplara yönelik güveninin ciddi şekilde sarsıldığını söyledi.

"SADECE ÖDEME YAPILDIĞINDA SAVAŞIYORLAR"

ABD Kongresi’nde Kürt gruplara yönelik yaygın destek bulunduğunu ancak bu görüşe katılmadığını belirten Trump, “Kürtler sürekli destek alıyor. Kongre’de onlar için büyük bir sempati var. Herkes çok iyi savaştıklarını söylüyor ama gerçek şu ki sadece ödeme yapıldığında savaşıyorlar. Bu durum büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamaları, ABD siyasetinde uzun süredir devam eden “Kürt gruplarla stratejik ortaklık” tartışmasını yeniden alevlendirdi. Özellikle Pentagon ve Kongre kanadı, geçmiş yıllarda IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlarda bölgedeki Kürt güçlerini Washington’ın en etkili ortaklarından biri olarak tanımlamıştı. Ancak Trump’ın son çıkışı, Beyaz Saray ile Kongre arasındaki yaklaşım farkını yeniden görünür hale getirdi.

KÜRT TEMSİLCİLER REDDETMİŞTİ

Siyasi kulislerde Trump’ın kullandığı “sadece para için savaşıyorlar” ifadesi dikkat çekti. Analistler, bu söylemin doğrudan “paralı asker” iması taşıdığı ve ABD’nin yıllardır destek verdiği yapılar konusunda kamuoyunda yeni bir tartışma başlatabileceği görüşünde birleşti.

Öte yandan Trump’ın gündeme getirdiği “silahların alıkonulduğu” yönündeki iddialar daha önce de ortaya atılmış, ancak bölgedeki Kürt temsilciler tarafından kesin bir dille reddedilmişti. Temsilciler, İran’daki protestoculara gönderilmek üzere herhangi bir Amerikan silahı teslim almadıklarını savunmuştu.

YENİ TARTIŞMALARI TETİKLEYEBİLİR

Washington’daki uzmanlar, Trump’ın bu açıklamalarının yalnızca seçim atmosferine yönelik sert bir siyasi mesaj olmadığını, aynı zamanda ABD’nin Ortadoğu’daki gizli destek ağları ve vekil güç stratejilerine ilişkin yeni tartışmaları da tetikleyebileceğini belirtti.

İran’daki iç karışıklığın sürdüğü bir dönemde gelen açıklamalar, ABD’nin bölgedeki müttefikleriyle ilişkilerinin geleceği konusunda soru işaretlerini artırırken, Trump’ın sözleri hem Kongre’de hem de uluslararası diplomasi çevrelerinde yankı uyandırdı.