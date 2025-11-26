Trump ve Selman birbirine girdi

ABD Başkanı Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki görüşmede, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi konusunda gerginlik yaşandığı öne sürüldü.

ABD merkezli Axios haber sitesinin iki ABD'li yetkili ve konu hakkında bilgisi olan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 18 Kasım'daki Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde gergin anlar yaşandı.

İSRAİL’LE NORMALLEŞME TARTIŞMASI

Beyaz Saray'daki kapalı kapılar ardındaki görüşmede Trump'ın, Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılması ve İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi yönünde baskı yapması üzerine tartışmanın hararetlendiği iddia edildi. Veliaht Prens bin Selman'ın, Gazze saldırıları nedeniyle Suudi kamuoyundaki İsrail karşıtı tepkilerden dolayı bunun mümkün olmadığını söylediği belirtildi.

SELMAN'IN FİLİSTİN KOŞULU

Habere göre Bin Selman, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi için "İsrail'in Filistin devletinin kurulması için geri dönüşü olmayan, güvenilir ve zaman sınırlı bir yol haritasını kabul etmesi" gerektiği koşulunu öne sürdü.

'KARARLILIĞINI KORUDU'

Habere konu olan kaynaklardan birinin, "Başkan (Trump) Suudilerin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını gerçekten istiyor. Onu ikna etmek için çok uğraştı. Dürüst bir görüşmeydi. Ancak Bin Selman güçlü bir adam. Kararlılığını korudu" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Abraham Anlaşmaları, Trump'ın önceki başkanlık döneminde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas başta olmak üzere Orta Doğu’da İsrail ile normalleşme adımlarını kapsayan anlaşmaları ifade ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

