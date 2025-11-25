Trump tarih verdi net konuştu: Çin'e gidiyor

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in daveti üzerine nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in daveti üzerine nisan ayında Pekin’i ziyaret edeceğini duyurdu. Trump, Şi ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Trump mesajında, “Çin Devlet Başkanı Şi ile son derece verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Ukrayna-Rusya savaşı, fentanil, soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri dâhil birçok başlığı değerlendirdik. Çin’le ilişkilerimiz çok güçlü” açıklamasında bulundu.

Trump 'iyi şeyler olabilir' dedi Rusya ve Ukrayna'yı işaret ettiTrump 'iyi şeyler olabilir' dedi Rusya ve Ukrayna'yı işaret etti

Üç hafta önce Güney Kore’de Şi ile yüz yüze yaptıkları görüşmeye de atıfta bulunan Trump, “Artık büyük resme odaklanabileceğimiz bir döneme girdik. Bu çerçevede Sayın Şi, beni nisan ayında Pekin’e davet etti. Daveti memnuniyetle kabul ettim ve ilerleyen aylarda kendisini ABD’de ağırlamak istediğimi ilettim” ifadelerini kullandı.

Trump, Çin lideriyle temaslarının “yakın ve sürekli” şekilde süreceğini de kaydetti.

ÇİN'DEN BARIŞA TAM DESTEK

Çin Dışişleri Bakanlığı da görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Şi Cinping’in, iki liderin 30 Ekim’de Güney Kore’nin Busan kentinde gerçekleştirdiği toplantının olumlu sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca, tarafların Ukrayna krizini de değerlendirdiği ve Şi’nin, Çin’in barışa yönelik tüm girişimlere destek verdiğini ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

