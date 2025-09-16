Trump Netanyahu ile görüşecek: Tarih belli oldu

Trump Netanyahu ile görüşecek: Tarih belli oldu
Yayınlanma:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geleceklerini duyurdu.

Gazze'nin tamamen işgal edilmesi emrini veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

TRUMP NETANYAHU'YU AĞIRLAYACAK

Ekonomi gündemiyle basın toplantısı düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın kendisini ağırlayacağını belirtti.

yeni-proje-18.jpg

GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU

Trump'ın kendisini pazartesi yaptığı telefon görüşmesinde Beyaz Saray'a davet ettiğini ifade etti.

İkilinin bir araya geleceği tarihi 29 Eylül olarak açıklandı.

ABD'nin yeşil ışığıyla İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattıABD'nin yeşil ışığıyla İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya
AB’den İsrail’e Gazze uyarısı: Kara harekatı felaketi büyütür
AB’den İsrail’e Gazze uyarısı: Kara harekatı felaketi büyütür
ABD İran'a yönelik yaptırımları açıkladı
ABD İran'a yönelik yaptırımları açıkladı