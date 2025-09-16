Trump Netanyahu ile görüşecek: Tarih belli oldu

Gazze'nin tamamen işgal edilmesi emrini veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

TRUMP NETANYAHU'YU AĞIRLAYACAK

Ekonomi gündemiyle basın toplantısı düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın kendisini ağırlayacağını belirtti.

GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU

Trump'ın kendisini pazartesi yaptığı telefon görüşmesinde Beyaz Saray'a davet ettiğini ifade etti.

İkilinin bir araya geleceği tarihi 29 Eylül olarak açıklandı.

ABD'nin yeşil ışığıyla İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı