Trump mülteci dosyalarını yeniden açıyor

Yayınlanma:
Washington'da sızan yeni bir belge, ABD göçmenlik politikasında köklü bir değişikliğin sinyallerini verdi. İddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, selefi Joe Biden döneminde ülkeye kabul edilen on binlerce mülteciyi kapsayan, geriye dönük geniş çaplı bir "yeniden inceleme ve değerlendirme" süreci başlatmaya hazırlanıyor.

Associated Press (AP) tarafından ele geçirilen ve ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow'un imzasını taşıdığı öne sürülen belge, planın gerekçelerini ortaya koydu. Belgede, Biden yönetimi sırasında gerçekleştirilen mülteci kabullerinde "hızın ve yüksek sayısal hedeflerin, ayrıntılı güvenlik taraması ve incelemelerin önüne geçtiği" savunuldu. Yönetimin, bu gerekçeden hareketle geçmiş dosyaları yeniden açmayı hedeflediği belirtildi.

YEŞİL KARTLILAR DAHİL: 90 GÜNLÜK LİSTE HAZIRLIĞI

Söz konusu plana göre, 20 Ocak 2021 ile 20 Şubat 2025 tarihleri arasında ABD'ye kabul edilen tüm mülteciler inceleme kapsamına alınacak. Bu kişiler için "kapsamlı bir inceleme ve yeniden mülakat" sürecinin işletileceği kaydedildi. Belgede, yeniden mülakata çağrılacak kişilerin belirlenmesi amacıyla 90 gün içinde özel bir liste hazırlanacağı öne sürüldü. Dikkat çeken en önemli detaylardan biri ise incelemenin, halihazırda yasal oturum izni olan "Yeşil Kart" (Green Card) sahiplerini de kapsayacak olması.

MAHKEME YOLU SINIR DIŞINDA AÇIK

Sızdırılan belgede mültecilerin yasal haklarına dair kritik kısıtlamalar da yer aldı. İddiaya göre, USCIS'in yapacağı inceleme sonucunda mülteci statüsüne uygun bulunmayan kişilerin, kurumun bu kararına karşı "itiraz hakkı" bulunmayacak. Hukuki savunma yolu, ancak sürecin "sınır dışı edilme" aşamasına gelmesi durumunda açılabilecek; kişiler bu noktada göçmenlik mahkemesinde savunma yapabilecek. Belgede kurumun kararlılığı, "USCIS, yasaları uygulamaya ve mülteci programının suistimal edilmediğinden emin olmaya hazır" ifadesiyle vurgulandı.

RAKAMLAR ARASINDAKİ UÇURUM VE RESMİ SESSİZLİK

Şu ana kadar USCIS, İç Güvenlik Bakanlığı ve Beyaz Saray, basına sızan bu planla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. İki yönetim arasındaki politika farkı ise rakamlarla netleşiyor. Joe Biden yönetimi döneminde ülkeye kabul edilen mülteci sayısı 125 bine ulaşmıştı. Buna karşılık Trump yönetimi, 2026 mali yılında bu sayıyı radikal bir kararla 7 bin 500 ile sınırlı tutacağını duyurmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Dünya
