Trump istedi: 'Bitirim İkili'nin devam filmi çekilecek

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump'ın, dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan "Bitirim İkili" film serisinin dördüncüsünün çekilmesi yönünde bir talepte bulunduğu iddialarının ardından, filmin çekileceği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Amerikan medya sektörüne yönelik müdahalelerine bir yenisi daha eklendiği iddia edildi. Trump’ın, popüler film serisi "Bitirim İkili"nin dördüncü filminin çekilmesi yönündeki talebi üzerine yapım şirketinin harekete geçtiği öne sürüldü.

DEVAM FİLMİ ÇEKİLECEK

Deadline sitesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, fiziksel komedi, dövüş sanatları ve ırksal esprileri harmanlayan polisiye komedi filmi serisinin dördüncüsünün çekilmesini Paramount yapım şirketinden istedi. Haberde, Trump'ın isteği üzerine film yapım şirketinin, "Bitirim İkili"nin devam filmini yayımlayacağı belirtildi.

ABD basınından flaş Ukrayna iddiası: Washington Moskova'ya toprak vadettiABD basınından flaş Ukrayna iddiası: Washington Moskova'ya toprak vadetti

Daha önce Semafor internet sitesi de, bir kaynağa dayandırdığı haberinde Trump'ın bu talebini dile getirdiğini iddia etmişti. Bu durum, siyasi figürlerin ABD medya sektörüne yönelik müdahalelerinden birisi olarak yorumlanıyor. Seride Jackie Chan ve Chris Tucker başrolleri paylaşıyordu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

