Trump elini Özbekistan'a da attı

Yayınlanma:
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesinde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve çok yönlü işbirliğinin genişletilmesi konusunda mutabık kaldı. Trump, Özbekistan’daki reformları desteklediklerini belirtti. Mirziyoyev, Trump’ı ülkesine davet etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi konusunda telefon görüşmesi yaptı. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşme açık, yapıcı ve dostane bir atmosferde gerçekleşti.

Görüşmede, stratejik ortaklığın geliştirilmesi ve karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğinin genişletilmesi konuları ele alındı. Trump, Özbekistan’daki ekonomik reformları ve halkın refahına yönelik atılan adımları takdir ettiklerini belirterek şu ifadeyi kullandı:

"Özbekistan'da son yıllarda ekonominin modernizasyonu ve halkın refah düzeyinin arttırılmasına yönelik reformları takdirle karşılıyoruz ve destekliyoruz."

Mirziyoyev ise, ABD'nin iç ve dış politikadaki başarılarını kutladı. Ayrıca, Amerikan yönetiminin uluslararası ve bölgesel çatışmaların barışçıl çözümüne, küresel güvenlik ve istikrara katkılarını önemsediklerini vurguladı.

Görüşmede, ticaret anlaşmalarının hacminin artırılması ve öncelikli sektörlerde yeni işbirliği projelerinin teşviki de değerlendirildi. Ayrıca Orta Asya ülkeleriyle ABD arasındaki “C5+1” formatındaki bölgesel işbirliğinin derinleştirilmesi konularında fikir alışverişi yapıldı.

Trump, Özbekistan Milli Futbol Takımı’nın gelecek yıl ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, takıma başarılar diledi.

Liderler, işbirliğini geliştirecek projelerin teşvik edilmesi ve üst düzey diyalogların sürdürülmesi konusunda da görüş birliğine vardı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Donald Trump’ı uygun bir tarihte Özbekistan’a resmi ziyaret için davet etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

