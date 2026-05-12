Tayvan'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın güneydoğusundaki Taitung ili açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremin nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Tayvan’ın güneydoğusunda yer alan Taitung ili açıklarında 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu’nun (CWA) yaptığı açıklamaya göre sarsıntının merkez üssü, Taitung kentinin yaklaşık 66,8 kilometre kuzeydoğusu olarak belirlendi. Depremin yerin 22,9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

DOĞU KIYISINDAKİ YERLEŞİM YERLERİNDE DE HİSSEDİLDİ

5,6 büyüklüğündeki deprem, sadece Taitung çevresinde değil, adanın doğu kıyısındaki birçok yerleşim yerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntının ardından bölgede herhangi bir olumsuz durum rapor edilmedi.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre deprem nedeniyle can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığını duyurdu. Bölgedeki sismik hareketliliğin izlenmeye devam ettiği ifade edildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deprem Son Depremler
