Tayfun Alaska’nın batısını felç etti

Tayfun Alaska’nın batısını felç etti
Yayınlanma:
ABD'nin Alaska eyaletini Halong Tayfunu vurdu. Afet sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Alaska eyaleti geçtiğimiz hafta afeti yaşadı. Eyaletin batı bölgeleri Kipnuk, Kwigillingok, Bethel, Kotzebue ve Nome’da, geçen hafta sonu etkili olan Halong Tayfunu sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

alaska-dogal-afet.jpg

Kipnuk ve Kwigillingok başta olmak üzere birçok ev tamamen hasar gördü; bazı yapılar sele kapıldı veya temelden sökülerek sürüklendi.

alaska-tayfun-felaketi.jpeg

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

1500'den fazla kişinin tayfundan dolayı tahliye edildiği felakette, 2 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Fırtına dalgaları ve sel baskınları bazı bölgelerde yaklaşık 2 metre yükselerek kıyı yerleşimlerini tehdit etti.

Kipnuk ile Kwigillingok bölgelerindeki tüm evlerin hasar gördüğü ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Elektrik, su, kanalizasyon sistemlerinin büyük oranda zarar gördüğü kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
Dünya
AB SINIRLARINDA KAOS: Yeni kurallar seyahati yavaşlatıyor
AB SINIRLARINDA KAOS: Yeni kurallar seyahati yavaşlatıyor
İsrail Genelkurmay Başkanı da itiraf etti: Netanyahu ve istihbarat kabul etmişti
İsrail Genelkurmay Başkanı da itiraf etti: Netanyahu ve istihbarat kabul etmişti