Tayfun Alaska’nın batısını felç etti

ABD'nin Alaska eyaleti geçtiğimiz hafta afeti yaşadı. Eyaletin batı bölgeleri Kipnuk, Kwigillingok, Bethel, Kotzebue ve Nome’da, geçen hafta sonu etkili olan Halong Tayfunu sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kipnuk ve Kwigillingok başta olmak üzere birçok ev tamamen hasar gördü; bazı yapılar sele kapıldı veya temelden sökülerek sürüklendi.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

1500'den fazla kişinin tayfundan dolayı tahliye edildiği felakette, 2 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Fırtına dalgaları ve sel baskınları bazı bölgelerde yaklaşık 2 metre yükselerek kıyı yerleşimlerini tehdit etti.

Kipnuk ile Kwigillingok bölgelerindeki tüm evlerin hasar gördüğü ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Elektrik, su, kanalizasyon sistemlerinin büyük oranda zarar gördüğü kaydedildi.