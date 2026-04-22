Takipçilerini kandırdı, paraya para demedi! Ünlü fenomenin gerçek yüzü herkesi şaşırttı

Sosyal medyada özellikle ABD’deki muhafazakâr kullanıcılar arasında hızla popülerlik kazanan “Emily Hart” isimli influencer hesabının ardındaki gerçek kimlik ortaya çıktı. Yapılan incelemelere göre, genç ve çekici bir kadın olarak tanıtılan fenomenin aslında Hindistan’da yaşayan 22 yaşındaki bir ortopedi öğrencisi tarafından yapay zekâ kullanılarak oluşturulduğu belirlendi.

Kendisini “Sam” olarak tanıtan tıp öğrencisi, ekonomik zorluklar yaşadığı bir dönemde alternatif gelir arayışına girdiğini ve bu süreçte yapay zekâ araçlarından yararlanarak sahte bir sosyal medya karakteri oluşturduğunu söyledi. Sam, özellikle ABD’deki muhafazakâr kitleyi hedef alacak şekilde içerik üretme fikrinin bilinçli bir tercih olduğunu belirtti.

MİLYONLARA ULAŞTI

Oluşturulan sahte profil, kısa sürede dikkat çekici bir büyüme yakaladı. Silah kullanımı, dini mesajlar, kürtaj karşıtı söylemler ve göçmen karşıtı paylaşımlar gibi tartışmalı konular üzerinden içerik üreten hesap, yalnızca bir ay içinde 10 bin takipçiye ulaştı. Paylaşılan videoların milyonlarca kez izlenmesiyle birlikte hesap hızla geniş kitlelere yayıldı.

Artan ilgiyle birlikte Sam, bu sahte kimliği ticari kazanca dönüştürmekte gecikmedi. Öncelikle fenomenin popülerliğini kullanarak çeşitli temalı ürünler satışa sunan genç, daha sonra abonelik sistemiyle çalışan platformlarda yapay zekâ ile oluşturulmuş özel içerikler paylaşmaya başladı. Bu sayede kısa sürede aylık binlerce dolarlık gelir elde ettiğini ifade etti.

Sam, sürecin oldukça az zaman aldığını belirterek, günde ortalama 30 ila 50 dakika çalışarak ciddi kazanç sağladığını dile getirdi. Özellikle kendi ülkesinde bu seviyede gelir elde etmenin zor olduğunu vurgulayan genç, bu yöntemin “kolay para kazanmanın en pratik yollarından biri” olduğunu savundu.

Uzmanlar ise bu olayın, yapay zekânın sosyal medya üzerindeki etkisini gözler önüne serdiğini ifade etti. Dijital teknolojiler alanında çalışan araştırmacılar, yapay zekâ ile oluşturulan sahte kimliklerin artık çok daha gerçekçi göründüğüne dikkat çekerek, kullanıcıların bu tür içerikleri ayırt etmekte zorlanabileceğini belirtti.

HESAP KAPATILDI

Söz konusu hesap, platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatılırken, benzer içeriklerin farklı platformlarda yayılmaya devam edebileceği uyarısı yapılıyor. Olay, sosyal medyada güvenilirlik, etik ve yapay zekâ kullanımının sınırları konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sam ise artık bu projeyi sonlandırmayı düşündüğünü ve tıp eğitimine odaklanmak istediğini söyledi. Ancak yaşananlar, dijital dünyada gerçek ile kurgu arasındaki çizginin giderek daha fazla bulanıklaştığını bir kez daha ortaya koydu.