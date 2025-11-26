Sosyal medyaya yaş sınırı çağrısı! Kabul edilirse ebeveyn izni gerekecek

Sosyal medyaya yaş sınırı çağrısı! Kabul edilirse ebeveyn izni gerekecek
Yayınlanma:
Avrupa Parlamentosu üyeleri, Avrupa Birliği'nde çocukların sosyal medyaya erişimi için 16 yaş sınırı getirilmesi çağrısında bulundu.

Strazburg'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, çocukların çevrim içi ortamda korunmasına yönelik önlemleri içeren önerge 483 ‘evet’ oyuyla kabul edildi.

Önergede, çocukların çevrim içi ortamda karşılaştıkları fiziksel ve ruhsal sağlık risklerinin endişe kaynağı olduğu bildirildi.

13-16 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN EBEVYN İZNİYLE ERİŞEBİLMESİ TALEP EDİLDİ

Sosyal medya platformları için asgari yaş sınırı getirilmesi tavsiye edilen önergede, 13 ile 16 yaş arası çocukların dijital platformlara ebeveyn izniyle erişebilmesi, daha küçüklerin ise bunlara erişememesi talep edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

