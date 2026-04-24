Somali'den İsrail'e açık tehdit! "Babülmendep'i kapatırız"

Somali'den İsrail'e açık tehdit! "Babülmendep'i kapatırız"
Somali yönetimi, İsrail’in Somaliland ile diplomatik ilişkileri derinleştirme girişimlerine sert tepki gösterdi. Mogadişu, bu adımları ülkenin egemenliğine doğrudan tehdit olarak nitelendirirken, Babülmendep Boğazı üzerinden dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Somali hükümeti, İsrailin Somaliland ile diplomatik temaslarını resmileştirme yönündeki adımlarına karşı sert bir açıklama yayımladı. Cuma günü yapılan duyuruda, ülkenin toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü girişime karşı güçlü karşılık verileceği vurgulandı. Açıklamada, bu karşılıkların yalnızca diplomatik düzeyle sınırlı kalmayabileceği belirtilerek, stratejik deniz geçişleri de dahil olmak üzere çeşitli seçeneklerin gündemde olduğu ifade edildi.

Mogadişu yönetimi, Somaliland konusunu ulusal egemenliğin kırmızı çizgisi olarak değerlendirdi. Somali’nin uluslararası platformlardaki temsilcileri de benzer bir tutum sergileyerek, ülkenin iç işlerine müdahale olarak görülen adımların sonuçsuz kalmayacağını dile getirdi. Yapılan değerlendirmelerde, Babülmendep Boğazı’na yönelik olası kısıtlamaların da bu çerçevede düşünülebileceği mesajı verildi.

SOMALİLAND KRİZİ

Krizin merkezinde ise İsrail’in Somaliland ile ilişkilerini ileri seviyeye taşıma planı bulunuyor. Bu kapsamda atılması planlanan diplomatik adımlar, Somali tarafından ayrılıkçı yapıları teşvik eden bir hamle olarak değerlendirildi. Mogadişu, Somaliland’ın bağımsız bir aktör olarak tanınmasını kesin bir dille reddederken, bölgenin ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğu görüşünü sürdürüyor.

KÜRESEL TİCARETİ ETKİLEYEBİLİR

Öte yandan Babülmendep Boğazı, küresel ticaret açısından kritik bir konumda. Kızıldeniz’i Aden Körfezi’ne bağlayan bu dar geçit, Avrupa ile Asya arasındaki deniz taşımacılığının önemli bir bölümünü barındırıyor. Bu nedenle bölgede yaşanabilecek herhangi bir gerilim, enerji sevkiyatından ticari nakliyeye kadar geniş bir alanı etkileyebilecek potansiyele sahip.

YENİ BİR KRİZİ Mİ TETİKLEYECEK?

Uzmanlar, Somali’nin açıklamalarının askeri kapasiteden ziyade siyasi ve diplomatik etkilerine dikkat çekti. Ülkenin deniz gücü ve operasyonel kapasitesi sınırlı olsa da bu tür çıkışların bölgesel dengeleri etkileyebileceği belirtildi. Ayrıca uluslararası hukuk açısından böylesi bir deniz hattına yönelik kısıtlama tehdidinin ciddi sonuçlar doğurabileceği ve bazı durumlarda savaş eylemi olarak yorumlanabileceği ifade edildi.

Son dönemde deniz yolları üzerindeki gerilimlerin artması, küresel güçlerin hassasiyetini de yükseltmiş durumda. Bu bağlamda Somali’nin çıkışı, yalnızca bölgesel bir kriz değil, aynı zamanda uluslararası ticaret güvenliği açısından da yakından takip edilen bir gelişme olarak öne çıktı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

