Salgında 4738 kişi öldü! DSÖ'den uyarı
DSÖ, 31 ülkede giderek artan kolera salgınının ağırlaştığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından açıklanan son bilgilere göre, dünya genelinde kolera vakalarının yayıldığını ve ölüm oranlarının yükseldiğini açıkladı.

31 ÜLKEDE SALGIN 4 BİN 738 CAN KAYBI

Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı raporda, şu anda 31 ülkede salgının olduğu ve 4 bin 738 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Söz konusu raporda, “Salgınların ölçeği ve birbirine bağlı yapısı göz önüne alındığında, ülkeler içinde ve arasında daha fazla yayılma riski çok yüksek” ifadeleri kullanıldı.

DSÖ, salgınlardaki artışın en önemli nedenlerini çatışmalar, yoksulluk ve altyapı yetersizliği olarak sıraladı. Özellikle kırsal bölgeler ve sel felaketlerinden etkilenen yerlerde riskin daha yüksek olduğunun altı çizildi.

