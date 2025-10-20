Rusya'dan kritik 'Donetsk' açıklaması: O nokta ele geçirildi

Yayınlanma:
Rusya, Donetsk’te Lenino yerleşim birimini ele geçirdi. Bakanlık, Ukrayna’daki enerji altyapıları ve insansız hava aracı depolarının vurulduğunu, 142 bölgenin ateş altına alındığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Lenino yerleşim biriminin kontrolünün Rus güçlerine geçtiğini duyurdu.

Bakanlık, Ukrayna’daki operasyonlara dair son 24 saatin faaliyetlerini paylaştı. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri sanayi tesislerini destekleyen enerji altyapıları ile silahlı insansız hava aracı depolarını hedef aldığı belirtildi.

rusya.jpg

Donbas bölgesi iddialarına Trump'tan net yanıtDonbas bölgesi iddialarına Trump'tan net yanıt

Ayrıca Ukrayna birliklerinin konuşlandığı 142 noktanın da vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

DONETSK BÖLGESİNDE LENİNO YERLEŞİM BİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait 3 güdümlü bombayı ve 129 farklı tip insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi. Donbas bölgesindeki bazı önemli mevzilerin kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Merkez askeri birlikleri, aktif taarruz eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Lenino yerleşim birimini kurtardı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

