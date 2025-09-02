Ortaokullarda cep telefonu yasağı başladı

Fransa'da yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla cep telefonlarının ortaokullarda yasaklandı.

Fransa’da geçen yıl, 100 kadar okulda denenen ‘telefon molada’ uygulamasının, 2025-2026 eğitim yılı itibarıyla tüm devlet ortaokullarına kademeli olarak yaygınlaştırılacağı belirtildi.

DERS SAATİ BOYUNCA BIRAKILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğrencilerin, ders saatleri boyunca telefonlarını dolaplara, kutulara veya özel kilitli poşetlere bırakacağı açıklandı.

Fransa Milli Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, ekranların gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Borne, "Ekran konusu bir halk sağlığı meselesidir, zihinsel sağlık meselesidir, etkilerini kimse inkar edemez" dedi.