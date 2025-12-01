O ülkenin vatandaşları artık Rusya'ya vizesiz girebilecek

Rusya, Çin vatandaşlarına uygulanan vize zorunluluğunu kaldırdı. Kremlin tarafından duyurulan karara göre Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinlilerin Rusya’ya vizesiz giriş yapmasını sağlayan kararnameyi imzaladı. Düzenleme, ülkenin resmi yasal bilgi portalında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

30 GÜNE KADAR VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEKLER

Yeni uygulama kapsamında Çin vatandaşları Rusya’ya 30 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek. Vizesiz rejimin 14 Eylül 2026’ya kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.

PEKİN DE VİZE UYGULAMASINI KALDIRMIŞTI

Öte yandan Pekin yönetimi de bu yıl Rus vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunu kaldırmıştı. Rus tur şirketleri, Çin’in vize adımının ardından bu ülkeye yönelik uçak bileti taleplerinde yüzde 30’u aşan artış yaşandığını ifade etmişti.

