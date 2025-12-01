O ülkenin vatandaşları artık Rusya'ya vizesiz girebilecek

O ülkenin vatandaşları artık Rusya'ya vizesiz girebilecek
Yayınlanma:
Rusya'nın Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırma kararı aldığı belirtildi.

Rusya, Çin vatandaşlarına uygulanan vize zorunluluğunu kaldırdı. Kremlin tarafından duyurulan karara göre Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinlilerin Rusya’ya vizesiz giriş yapmasını sağlayan kararnameyi imzaladı. Düzenleme, ülkenin resmi yasal bilgi portalında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

30 GÜNE KADAR VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEKLER

Yeni uygulama kapsamında Çin vatandaşları Rusya’ya 30 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek. Vizesiz rejimin 14 Eylül 2026’ya kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.

ABD-Çin ticaret savaşı yeniden alevleniyor: Pekin’in mineral hamlesine Washington’dan tarife misillemesiABD-Çin ticaret savaşı yeniden alevleniyor: Pekin’in mineral hamlesine Washington’dan tarife misillemesi

PEKİN DE VİZE UYGULAMASINI KALDIRMIŞTI

Öte yandan Pekin yönetimi de bu yıl Rus vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunu kaldırmıştı. Rus tur şirketleri, Çin’in vize adımının ardından bu ülkeye yönelik uçak bileti taleplerinde yüzde 30’u aşan artış yaşandığını ifade etmişti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Dünya
Kıbrıs Rum Kesmi'nde bacağında kramp nedeniyle hastaneye kaldırılan turistin gizlice kalbini çıkarmışlar!
Kıbrıs Rum Kesmi'nde bacağında kramp nedeniyle hastaneye kaldırılan turistin gizlice kalbini çıkarmışlar!
İzmir'de 2 milyon 309 bin 774 sentetik hap ele geçirildi
İzmir'de 2 milyon 309 bin 774 sentetik hap ele geçirildi