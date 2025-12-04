O ülkede Covid-19 tedbirleri geri döndü

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede artan grip vakalarına karşı harekete geçerek evden çalışma, maske kullanımı, aşılama ve iç mekânların düzenli havalandırılmasını içeren yeni bir protokolü kabul etti.

Sağlık Bakanı Monica Garcia, “Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Kontrolüne İlişkin Öneriler Protokolü” adını taşıyan düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

MASKE VE EVDEN ÇALIŞMA ÖNERİSİ

Garcia, tüm özerk yönetimlerle ortak bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, “Grip, Covid-19 ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına karşı ortak bir protokol oluşturduk. Evden çalışma ve sağlık kurumlarında maske kullanımı hayat kurtarır. Bunun hem gerekli hem de uygulanabilir olduğunu söyledik ve hayata geçirdik” açıklamasında bulundu.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU YENİDEN UYGULANACAK

Hazırlanan protokolün şu aşamada tavsiye niteliği taşıdığı, ancak oluşturulan dört kademeli risk senaryosuna göre tedbirlerin zorunlu hâle getirilebileceği aktarıldı. ‘Düşük’, ‘orta’, ‘yüksek’ ve ‘çok yüksek’ risk olarak belirlenen seviyelerden en üst dilime geçilmesi durumunda, Covid-19 döneminde olduğu gibi maske takma zorunluluğunun yeniden uygulanabileceği ifade edildi.