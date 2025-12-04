O ülkede Covid-19 tedbirleri geri döndü

O ülkede Covid-19 tedbirleri geri döndü
Yayınlanma:
İspanya Sağlık Bakanlığı, grip salgınına karşı evden çalışma, maske, aşı ve havalandırma protokolünün onaylandığını belirtti.

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede artan grip vakalarına karşı harekete geçerek evden çalışma, maske kullanımı, aşılama ve iç mekânların düzenli havalandırılmasını içeren yeni bir protokolü kabul etti.

Sağlık Bakanı Monica Garcia, “Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Kontrolüne İlişkin Öneriler Protokolü” adını taşıyan düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Güçlerini birleştirdiler! Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantıGüçlerini birleştirdiler! Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı

MASKE VE EVDEN ÇALIŞMA ÖNERİSİ

Garcia, tüm özerk yönetimlerle ortak bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, “Grip, Covid-19 ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına karşı ortak bir protokol oluşturduk. Evden çalışma ve sağlık kurumlarında maske kullanımı hayat kurtarır. Bunun hem gerekli hem de uygulanabilir olduğunu söyledik ve hayata geçirdik” açıklamasında bulundu.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU YENİDEN UYGULANACAK

Hazırlanan protokolün şu aşamada tavsiye niteliği taşıdığı, ancak oluşturulan dört kademeli risk senaryosuna göre tedbirlerin zorunlu hâle getirilebileceği aktarıldı. ‘Düşük’, ‘orta’, ‘yüksek’ ve ‘çok yüksek’ risk olarak belirlenen seviyelerden en üst dilime geçilmesi durumunda, Covid-19 döneminde olduğu gibi maske takma zorunluluğunun yeniden uygulanabileceği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Dünya
ABD F-16 savaş uçağı düştü
ABD F-16 savaş uçağı düştü
Barrack yine planı yapmış: Ruhban okulu, Yunanistan, Kıbrıs ve Hazar petrolü...
Barrack yine planı yapmış: Ruhban okulu, Yunanistan, Kıbrıs ve Hazar petrolü...