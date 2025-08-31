Namibya'da Polis aracı cezaevi minibüsüyle çarpıştı: 16 ölü

Yayınlanma:
Afrika ülkesi Namibya'da bir polis aracının cezaevi minibüsüyle çarpışması sonucu 2'si sivil 16 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik yetkilileri Pazar günü, Namibya'nın güneyinde bir polis aracının cezaevi hizmetleri minibüsüyle çarpışması sonucu 16 kişinin öldüğünü bildirdi.

İçişleri, göçmenlik, emniyet ve güvenlik bakanlığı, kazanın Cumartesi sabahı başkent Windhoek'in yaklaşık 270 kilometre (168 mil) güneyindeki Mariental kasabası yakınlarındaki bir otoyolda meydana geldiğini açıkladı.

Medya tarafından yayımlanan olay yerinden görüntülerde, devrilmiş araçların parçalanmış enkazı ve asfaltta ve yol kenarında dağılmış cesetler görülüyordu.

İKİ SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, kurbanların çoğunun memur olduğunu, ancak en az ikisinin sivil olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah, ailelere taziyelerini ileterek, “bu kaybın derinliğini hiçbir kelime tam olarak ifade edemez” dedi.

KOLAYCA DOLDURULAMAYACAK BİR BOŞLUK KALDI’

Cumhurbaşkanlığı yaptığı açıklamada, memurlar ve sivil kurbanların “Namibya ailemizin bir parçası olduğunu ve onların vefatının kolayca doldurulamayacak bir boşluk bıraktığını” belirtti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

