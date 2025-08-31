Milletvekillerine verilen ayrıcalıklar sokakta protesto edildi

Endonezya’nın birçok kentinde milletvekillerinin ödeneklerini protesto eden gösteriler beşinci gününe girerken, başkent Cakarta’da tansiyon giderek yükseldi.

Perşembe günü düzenlenen eylemlerde öğrencilerle çevik kuvvet arasında arbede yaşanmış, bu sırada bir kuryenin zırhlı polis aracının altında kalarak hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Cuma günü protestocular bu kez Cakarta’daki polis merkezine yürüdü. Polis yerleşkesine girmeye çalışan göstericilere güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericilerin şişe, taş ve işaret fişekleri fırlattığı belirtildi.

Kwitang semtinde ise polis merkezinin yakınındaki beş katlı bir bina ateşe verildi. Yangın sırasında bazı kişilerin içeride mahsur kaldığı bildirildi.

Bir grup öğrenci, yangın sırasında askerler ve mahalle sakinleriyle birlikte mahsur kalanları kurtarmak için eylemlerine ara verdi.

Protestoların ne kadar süreceği bilinmezken, güvenlik önlemlerinin daha da artırılacağı ifade ediliyor.