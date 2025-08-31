Milletvekillerine verilen ayrıcalıklar sokakta protesto edildi

Milletvekillerine verilen ayrıcalıklar sokakta protesto edildi
Yayınlanma:
Endonezya'nın Surabaya kentinde, milletvekillerine verilen yüksek konut ödeneklerini protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

Endonezya’nın birçok kentinde milletvekillerinin ödeneklerini protesto eden gösteriler beşinci gününe girerken, başkent Cakarta’da tansiyon giderek yükseldi.

Perşembe günü düzenlenen eylemlerde öğrencilerle çevik kuvvet arasında arbede yaşanmış, bu sırada bir kuryenin zırhlı polis aracının altında kalarak hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Cuma günü protestocular bu kez Cakarta’daki polis merkezine yürüdü. Polis yerleşkesine girmeye çalışan göstericilere güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericilerin şişe, taş ve işaret fişekleri fırlattığı belirtildi.

Kwitang semtinde ise polis merkezinin yakınındaki beş katlı bir bina ateşe verildi. Yangın sırasında bazı kişilerin içeride mahsur kaldığı bildirildi.

Bir grup öğrenci, yangın sırasında askerler ve mahalle sakinleriyle birlikte mahsur kalanları kurtarmak için eylemlerine ara verdi.

Protestoların ne kadar süreceği bilinmezken, güvenlik önlemlerinin daha da artırılacağı ifade ediliyor.

Kaynak:AA

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Dünya
Ankara-Washington hattında savunma pazarlığı
Ankara-Washington hattında savunma pazarlığı
İsrail’de on binlerce kişi Gazze için sokağa çıktı
İsrail’de on binlerce kişi Gazze için sokağa çıktı