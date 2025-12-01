"Mersin" tankeri su aldı: Petrol sızıntısı önlenmeye çalışılıyor!

Dakar Otonom Limanı, Panama bayraklı "Mersin" isimli petrol tankerinde teknik bir sorun yaşandığını duyurdu. 27 Kasım'ı 28 Kasım'a bağlayan gece, geminin makine dairesinin su aldığı yönündeki mürettebat bildirimi üzerine Senegal makamlarına acil uyarı yapıldı.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Olay sonrası Deniz Güvenliğinden Sorumlu Yüksek Otorite iş birliğinde bir kriz masası kurulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, gemideki tüm mürettebatın sağ salim kurtarıldığı teyit edildi.

SIZINTI RİSKİNE KARŞI MÜCADELE

Petrol sızıntısı riskine karşı yoğun çaba gösterildiği vurgulanan açıklamada, gemi çevresine kirlilik önleyici bariyer yerleştirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Yetkililer, su girişini durdurmak ve gemiyi stabil hale getirmek için çalıştıklarını, gemideki yakıtın güvenli şekilde boşaltılması seçeneklerini değerlendirdiklerini kaydetti.